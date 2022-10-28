هدف دشمنان تضعیف ایران مقتدر در دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اردستان‌، اظهار داشت: در سبک زندگی تعاملی که یکی از انواع آن ارتباط با همنوعان و خویشاوندان است باید صله رحم را برقرار کرد؛ در قرآن و روایات هم درباره صله رحم فرمایشات بسیاری وجود دارد.

وی با اشاره به روز نوجوان و آغاز هفته بسیج دانش آموزی، افزود: هشتم آبان ماه روز شهادت شهید فهمیده است؛ وی از شهدای دانش آموزی بود که در اوایل جنگ خود را جلوی تانک دشمن انداخت و جلوی پیشروی دشمن را گرفت و این حماسه آن قدر ماندگار بود که امام راحل در خصوص وی سخن گفت.

امام جمعه اردستان بیان کرد: همواره باید روز شهادت شهید فهمیده برای همه و به ویژه نوجوانان به عنوان الگو باشد و همه توجه کنیم که می‌شود انسانی با سن کم هم قاسم‌وار عمل کند.

دهشیری یادآور شد: هفته بسیج دانش آموزی امسال با شعار ایران قوی است که آن را گرامی‌داشته و به جوانان و نوجوانان توصیه می‌کنیم و برای ماندگاری این مسیر را ادامه دهند.

وی تاکید کرد: گاهی اوقات از دانش آموزان و دانشجویان غافل می‌شویم و این جوانان مورد هدف دشمنان قرار می‌گیرند و از نهادهای آموزشی هم می‌خواهیم که مراقب باشند و این جوانان و نوجوانان را حفظ کنند تا طعمه دشمن نشوند.

امام جمعه اردستان با اشاره به شعار هفته بسیج دانش آموزی، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب فرمودند دشمنان هدف گذاری کرده‌اند که نگذراند ایران قوی و رو به پیشرفت وجود داشته باشد و نگاه دشمنان فقط به جمهوری اسلامی نیست بلکه نگاه به ایران قوی دارند.

دهشیری تصریح کرد: اقتدار ایران را در رزمایش‌های تاکتیکی روزآمد که سپاه اخیراً انجام داده باید مشاهده کرد و همین مانورها و رزمایش‌ها دشمن را وادار به عقب نشینی می‌کند.

وی ادامه داد: اقتدار بسیج، ارتش و دیگر نیروهای مسلح کشور را نباید دست کم گرفت چرا که یک پشتوانه ارزشمندی برای نظام و کشور است.

امام جمعه اردستان در خصوص حادثه تروریستی در شیراز، گفت: در چهارشنبه شب یک مزدوری تعداد زیادی از مردم را مجروح کرده و به خاک و خون می‌کشد و دشمنان هم خم به ابرو نمی‌آورند و باز هم برای انحراف افکار عمومی تلاش می‌کنند.

دهشیری یادآور شد: ریختن خون مردمان بی گناه جرم بزرگی است، مادر و فرزند را در آغوش هم کشتن آیا عمل انسانی است و این معنای آزادی است؟.

وی با بیان اینکه به عاملان این جنایت بزرگ لعنت نثار می‌کنیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم همان گونه که مقامات امنیتی و قضائی با توجه به فرمایش رهبر انقلاب در این زمینه قول دادند، عوامل اصلی به مجازات برسند.