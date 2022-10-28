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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۵۱

راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت حمله تروریستی به حرم شاهچراغ

راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت حمله تروریستی به حرم شاهچراغ

اصفهان-مردم اصفهان همزمان با سراسر کشور در پی حمله تروریستی به حرم شاهچراغ و کشته شدن زنان و کودکان بی‌گناه راهپیمایی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسرکشور اعلام انزجار از حمله تروریستی حرم شاه چراغ و کشته شدن کودکان و زنان بی گناه از نصف جهان اعلام شد تا مردم فریاد آگاهی و بصیرت از فتنه دشمنان و هموار شدن مسیر تروریست را به گوش جهانیان برسانند.

پس از اغتشاشات چند روزه اخیر با شعار سازمان‌دهی شده زن زندگی آزادی برخی از فرصت‌طلبان به دنبال ناامنی و خدشه دار کردن آرامش مردم هستند و حتی با هتک حرمت به مقدسات و مکان‌های مذهبی، آشوبی را به کام دشمنان رقم زدند. هرچند که این تجمعات با جرقه اعتراض‌های مدنی آغاز شد اما سرانجامی برای مطالبه به حق و گفت‌وگو محور نداشت.

راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت حمله تروریستی به حرم شاهچراغ

یکی از مهم‌ترین خسارت‌های زیان‌بار بر جای گذاشته ناامنی و سلب آرامش مردم است که غفلت از این موضوع چراغ سبزی را به روی داعش و تروریست نشان داد تا به خود جرأت دهد انسان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع را مورد اصابت گلوله قرار دهد.

اما با چیدن تکه‌های پازل تجزیه طلبان، سلطنت‌طلبان و منافقین بازهم سر نخط به جای دیگری وصل است و این دشمنی‌ها با ایران و پیشرفت آن در خاورمیانه دوباره مانند دمل چرکین سرباز کرده است.

راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت حمله تروریستی به حرم شاهچراغ

اکنون نقطه اوج نگرانی‌ها با شنیدن خبر کشته شدن هموطنان‌مان در حرم شاه چراغ و دیدن جنازه مادر و کودکی است که روز چهارشنبه فردی مسلح با در دست داشتن کلاشینکف خود را به صحن اصلی حرم شاهچراغ می‌رساند و زائران بی‌گناه را به رگبار گلوله می‌بندد و ساعتی بعد داعش مسؤولیت این حمله تروریستی را به عهده می‌گیرد و پرچمدار این اغتشاشات می‌شود.

پس از نماز جمعه به عنوان نمادی برای اجتماع مردمان راهپیمایی برای محکوم کردن این اقدام تروریستی و اغتشاشاتی که برخی از مردم از روی نابخردی انجام داده بودند و زمینه را برای این اقدام وحشیانه رقم زدند آغاز و شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر دادند.

راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت حمله تروریستی به حرم شاهچراغ

در این مراسم بیانیه‌ای نیز قرائت شد که در آن آمده است: بسم‌الله الله الرحمن الرحیم و سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ، این روزها ایران اسلامی شاهد اتفاقات تلخ و ناگواری بوده که بیانگر عمق کینه استکبار جهانی و مزدورانش از نظام اسلامی و مردم بیدار و همیشه درصحنه است.

کد مطلب 5618981

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