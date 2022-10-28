راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت حمله تروریستی به حرم شاهچراغ

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسرکشور اعلام انزجار از حمله تروریستی حرم شاه چراغ و کشته شدن کودکان و زنان بی گناه از نصف جهان اعلام شد تا مردم فریاد آگاهی و بصیرت از فتنه دشمنان و هموار شدن مسیر تروریست را به گوش جهانیان برسانند.

پس از اغتشاشات چند روزه اخیر با شعار سازمان‌دهی شده زن زندگی آزادی برخی از فرصت‌طلبان به دنبال ناامنی و خدشه دار کردن آرامش مردم هستند و حتی با هتک حرمت به مقدسات و مکان‌های مذهبی، آشوبی را به کام دشمنان رقم زدند. هرچند که این تجمعات با جرقه اعتراض‌های مدنی آغاز شد اما سرانجامی برای مطالبه به حق و گفت‌وگو محور نداشت.

یکی از مهم‌ترین خسارت‌های زیان‌بار بر جای گذاشته ناامنی و سلب آرامش مردم است که غفلت از این موضوع چراغ سبزی را به روی داعش و تروریست نشان داد تا به خود جرأت دهد انسان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع را مورد اصابت گلوله قرار دهد.

اما با چیدن تکه‌های پازل تجزیه طلبان، سلطنت‌طلبان و منافقین بازهم سر نخط به جای دیگری وصل است و این دشمنی‌ها با ایران و پیشرفت آن در خاورمیانه دوباره مانند دمل چرکین سرباز کرده است.

اکنون نقطه اوج نگرانی‌ها با شنیدن خبر کشته شدن هموطنان‌مان در حرم شاه چراغ و دیدن جنازه مادر و کودکی است که روز چهارشنبه فردی مسلح با در دست داشتن کلاشینکف خود را به صحن اصلی حرم شاهچراغ می‌رساند و زائران بی‌گناه را به رگبار گلوله می‌بندد و ساعتی بعد داعش مسؤولیت این حمله تروریستی را به عهده می‌گیرد و پرچمدار این اغتشاشات می‌شود.

پس از نماز جمعه به عنوان نمادی برای اجتماع مردمان راهپیمایی برای محکوم کردن این اقدام تروریستی و اغتشاشاتی که برخی از مردم از روی نابخردی انجام داده بودند و زمینه را برای این اقدام وحشیانه رقم زدند آغاز و شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر دادند.

در این مراسم بیانیه‌ای نیز قرائت شد که در آن آمده است: بسم‌الله الله الرحمن الرحیم و سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ، این روزها ایران اسلامی شاهد اتفاقات تلخ و ناگواری بوده که بیانگر عمق کینه استکبار جهانی و مزدورانش از نظام اسلامی و مردم بیدار و همیشه درصحنه است.