  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۳۰

دستگیری دو سرکرده داعش در ترکیه

دستگیری دو سرکرده داعش در ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه دو تن از سرکردگان سازمان تروریستی داعش را در استان «قرشهیر» در مرکز این کشور دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز،
نیروهای امنیتی ترکیه دو تن از سرکردگان سازمان تروریستی داعش را در استان «قرشهیر» در مرکز این کشور دستگیر کردند.

این عناصر تروریست، طی عملیاتی که امروز (جمعه) توسط نیروهای ضد تروریسم ترکیه در مرکز «قرشهیر» انجام شد، دستگیر شدند.

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که نیروهای امنیتی، «ر.ه» را که به عنوان «امیر» در یکی از مناطق شهر تلعفر عراق فعالیت می‌کرد، دستگیر کردند.

این رسانه‌ها افزودند، «ز.ه» تروریست دیگر دستگیر شده، مسئول امور ارتباطی داعش است.

خلافت خودخوانده داعش در سال ۲۰۱۷ در عراق و دو سال بعد در سوریه شکست خورد، اما هسته‌های خفته این گروه تروریستی همچنان در هر دو کشور حملاتی را انجام می‌دهند

کد مطلب 5619032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها