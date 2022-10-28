دستگیری دو سرکرده داعش در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز،

نیروهای امنیتی ترکیه دو تن از سرکردگان سازمان تروریستی داعش را در استان «قرشهیر» در مرکز این کشور دستگیر کردند.

این عناصر تروریست، طی عملیاتی که امروز (جمعه) توسط نیروهای ضد تروریسم ترکیه در مرکز «قرشهیر» انجام شد، دستگیر شدند.

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که نیروهای امنیتی، «ر.ه» را که به عنوان «امیر» در یکی از مناطق شهر تلعفر عراق فعالیت می‌کرد، دستگیر کردند.

این رسانه‌ها افزودند، «ز.ه» تروریست دیگر دستگیر شده، مسئول امور ارتباطی داعش است.

خلافت خودخوانده داعش در سال ۲۰۱۷ در عراق و دو سال بعد در سوریه شکست خورد، اما هسته‌های خفته این گروه تروریستی همچنان در هر دو کشور حملاتی را انجام می‌دهند