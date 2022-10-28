به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تأمین سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از علما، معتمدان و مردم هوشیار استان، خصوصاً مجموعه انتظامات مسجد مکی، اعلام کرد: علی رغم تذکرات امام جمعه مسجد مکی زاهدان، متأسفانه عده‌ای افراد فرصت طلب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی وارد خیابان‌های اطراف شده که در این میان با شلیک افراد ناشناس، تعدادی از شهروندان و نیروهای حافظ امنیت مجروح شدند.

در این اطلاعیه دبیرخانه شورای تأمین استان اعلام کرد: با قدردانی از مردم شریف و با بصیرت استان و علما، معتمدان و ریش سفیدان، شرایط استان عادی است و از شما مردم متدین خواهشمندیم هرگونه مورد مشکوک و خرابکارانه را با دستگاه‌های امنیتی در میان بگذارید.

دبیرخانه شورای تأمین استان

ششم آبان ماه