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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۵۵

اطلاعیه شورای تامین سیستان و بلوچستان؛

شرایط سیستان و بلوچستان عادی است/تلاش عده‌ای فرصت‌طلب برای اغتشاش

شرایط سیستان و بلوچستان عادی است/تلاش عده‌ای فرصت‌طلب برای اغتشاش

زاهدان- شورای تأمین سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شرایط استان عادی است و از مردم متدین خواهشمندیم هرگونه مورد مشکوک و خرابکارانه را با دستگاه‌های امنیتی در میان بگذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تأمین سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از علما، معتمدان و مردم هوشیار استان، خصوصاً مجموعه انتظامات مسجد مکی، اعلام کرد: علی رغم تذکرات امام جمعه مسجد مکی زاهدان، متأسفانه عده‌ای افراد فرصت طلب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی وارد خیابان‌های اطراف شده که در این میان با شلیک افراد ناشناس، تعدادی از شهروندان و نیروهای حافظ امنیت مجروح شدند.

در این اطلاعیه دبیرخانه شورای تأمین استان اعلام کرد: با قدردانی از مردم شریف و با بصیرت استان و علما، معتمدان و ریش سفیدان، شرایط استان عادی است و از شما مردم متدین خواهشمندیم هرگونه مورد مشکوک و خرابکارانه را با دستگاه‌های امنیتی در میان بگذارید.

دبیرخانه شورای تأمین استان

ششم آبان ماه

کد مطلب 5619088

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    نظرات

    • اس IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      حرف من به نیروهای مسلح هست رحم به این بی ناموسانکنید

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