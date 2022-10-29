کنترل فشارخون ریسک زوال عقل را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «روث پیترز»، محقق ارشد از دانشگاه نیو ساوت ولز سیدنی گفت: «با توجه به افزایش سن جمعیت و هزینه‌های قابل توجه مراقبت از افراد مبتلا به زوال عقل، حتی یک کاهش کوچک می‌تواند تأثیر جهانی قابل توجهی داشته باشد.»

در مطالعه‌ای که روی بیش از ۲۸۰۰۰ نفر انجام شد، محققان شواهد قوی پیدا کرد که نشان می‌دهد کاهش فشار خون می‌تواند خطر زوال عقل را کاهش دهد.

پنج کارآزمایی تصادفی و کنترل شده با دارونما که شامل افرادی از ۲۰ کشور بود، تجزیه و تحلیل شد. آزمایش‌ها از درمان‌های مختلفی برای کاهش فشار خون استفاده کردند. محققان بیماران را تا زمان ابتلاء به زوال عقل دنبال کردند. میانگین سنی بیماران ۶۹ سال و پیگیری متوسط حدود ۴ سال بود.

پیترز در یک بیانیه خبری گفت: «ما دریافتیم که تأثیر قابل توجهی از درمان در کاهش احتمال زوال عقل مرتبط با کاهش مداوم فشار خون در این جمعیت مسن وجود دارد. نتایج ما حاکی از یک رابطه خطی گسترده بین کاهش فشار خون و کاهش خطر زوال عقل است، صرف نظر از اینکه چه نوع درمانی استفاده شده باشد.»

طبق گزارش‌ها، برآورد می‌شود که ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان با زوال عقل زندگی می‌کنند و این تعداد می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ سه برابر شود.

پیترز در ادامه افزود: «مطالعه ما نشان می‌دهد که استفاده از درمان‌های در دسترس برای کاهش فشار خون در حال حاضر یکی از بهترین گزینه‌ها برای مقابله با زوال عقل است.»

وی در مورد تأثیر قابل توجه کاهش فشار خون بر حوادث قلبی عروقی، که زودتر از علائم زوال عقل رخ می‌دهد، گفت: «این مطالعه پایه مهمی برای آزمایشات بالینی در ارائه تخمین‌های قابل اعتماد از مزایا و خطرات درمان‌های پیشگیرانه است.»