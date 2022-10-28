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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۰۷

توضیحات رئیس دادگستری استان مرکزی درباره علت فوت مهرشادشهیدی نژاد

توضیحات رئیس دادگستری استان مرکزی درباره علت فوت مهرشادشهیدی نژاد

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: طبق بررسی‌های پزشکی قانونی شایعات منتشر شده مبنی بر اصابت گلوله یا ضربه سخت به سر نامبرده کاملا مردود است و علت فوت اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی درباره جزئیات علت فوت مهرشاد شهیدی نژاد در شهر اراک اظهار کرد: طبق بررسی‌های پزشکی قانونی شایعات منتشر شده مبنی بر اصابت گلوله یا برخورد شئ سخت به سر نامبرده، کاملاً مردود است و هیچ گونه آثار شکستگی در دست و پا، جمجمه و خونریزی مغزی نیز در جسد وجود ندارد و علت تامه فوت از نظر پزشکی قانونی متعاقباً اعلام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: جسد این شخص با حضور خانواده وی بررسی و مستندسازی شده است.

کد مطلب 5619133
مهناز قربانی مقانکی

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