آمریکا بنیاد «۱۵ خرداد» را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دولت آمریکا بنیاد ۱۵ خرداد را در فهرست تحریمی خود قرار داد.

وزارت خزانه داری آمریکا امروز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی حمله به «سلمان رشدی» نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی در اوت گذشته، بنیاد «۱۵ خرداد» ایران را تحریم کرد.

در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، علت وضع تحریم علیه بنیاد ۱۵ خرداد را تعیین جایزه برای ترور این نویسنده مرتد عنوان شده است.

سلمان رشدی دو ماه پیش در جریان یک مراسم در حالی که برای سخنرانی روی صحنه دعوت شده بود، هدف حمله و ضربات پیاپی چاقو قرار گرفت.

علی‌رغم حفاظت‌های امنیتی شدید از این نویسنده مرتد، «هادی مَطر»، جوان ۲۴ ساله ساکن نیوجرسی توانست با گذار از حلقه‌های امنیتی به سلمان رشدی نزدیک شود و او را با ضربات چاقو از ناحیه دست، شکم و گردن زخمی کند.