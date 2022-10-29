رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از موج جدید کرونا ضروری است

محمدامین ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قرمز و نارنجی شدن وضعیت کرونایی برخی شهرهای کشور، تاکید کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اهتمام ویژه به انجام واکسیناسیون توسط همه افراد جامعه در این وضعیت ضروری است که امیدواریم با اهتمام شهروندان، به سمت وضع نارنجی و قرمز حرکت نکنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: طی آخرین بررسی‌ها، ۱۱ شهرستان استان وضعیت آبی کرونایی داشته و ۶ شهرستان در وضعیت زرد هستند.

ولی زاده ادامه داد: در حال حاضر شهرستان‌های ارومیه، نقده، پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان، تکاب، اشنویه، سلماس، شاهین دژ و ماکو در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

وی اضافه کرد: همچنین شهرستان‌های میاندوآب، خوی، پلدشت، شوط، چالدران و چایپاره وضعیت زرد کرونایی دارند که امیدواریم به سمت آبی حرکت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی ادامه داد: طبق برآوردها وضع ماکو نسبت به هفته گذشته بهتر شده و وضع بقیه شهرها تغییری نکرده است.