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۷ آبان ۱۴۰۱، ۹:۱۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی:

رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از موج جدید کرونا ضروری است

رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از موج جدید کرونا ضروری است

ارومیه - رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی بر رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از موج جدید کرونا در استان تاکید کرد.

محمدامین ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قرمز و نارنجی شدن وضعیت کرونایی برخی شهرهای کشور، تاکید کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اهتمام ویژه به انجام واکسیناسیون توسط همه افراد جامعه در این وضعیت ضروری است که امیدواریم با اهتمام شهروندان، به سمت وضع نارنجی و قرمز حرکت نکنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: طی آخرین بررسی‌ها، ۱۱ شهرستان استان وضعیت آبی کرونایی داشته و ۶ شهرستان در وضعیت زرد هستند.

ولی زاده ادامه داد: در حال حاضر شهرستان‌های ارومیه، نقده، پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان، تکاب، اشنویه، سلماس، شاهین دژ و ماکو در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

وی اضافه کرد: همچنین شهرستان‌های میاندوآب، خوی، پلدشت، شوط، چالدران و چایپاره وضعیت زرد کرونایی دارند که امیدواریم به سمت آبی حرکت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی ادامه داد: طبق برآوردها وضع ماکو نسبت به هفته گذشته بهتر شده و وضع بقیه شهرها تغییری نکرده است.

کد مطلب 5619322

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