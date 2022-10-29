مجوزهای لازم برای نصب تبلیغات خودروها + جریمه نصب تبلیغ غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس مرکز صدور مجوزهای پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه امروز شهر امن ضمن تسلیت حمله تروریستی به نمازگزاران حرم شاهچراغ در مورد قوانین تبلیغات روی بدنه خودروها گفت: حواس پرتی یکی از عوامل تصادفات در سطح شهرها است که تبلیغات روی بدنه خودروها یکی از آنها است.

وی افزود: ماده ۲۰۷ آئین نامه راهنمایی و رانندگی اشاره دارد که نصب یا الصاق هرگونه آگهی و تصویر بر روی بدنه داخلی یا خارجی خودرو از جمله شیشه‌ها ممنوع است و تنها در صورتی اجازه این کار را دارد که ضوابطی را رعایت کند تا میزان خطرپذیری ناشی از آن به حداقل برسد. از جمله این ضوابط می‌توان به عدم استفاده از کلمات لاتین یا استفاده معادله‌ای فارسی به اختصار اشاره کرد.

جوانبخت در مورد قوانین و چگونگی دریافت مجوز لازم برای نصب آگهی در خودروها گفت: اولین گام برای این کار این است که شخص حقوقی نامه درخواست خود را با امضای بالاترین مقامی که از طریق آن شرکت دارد به پلیس راهنمایی رانندگی تحویل دهد.

رئیس مرکز صدور مجوزهای پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: اصل اساسنامه شرکت یا کپی برابر اصل، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی به اضافه نشان و نام شرکت، سند مالکیت یا کارت شناسایی خودروها به همراه برگه خلافی صفر شده خودرو از جمله دیگر مدارک لازم برای درخواست مجوز تبلیغات در خودروها است. همچنین قرارداد بین شخص و شرکت هم باید ضمیمه مدارک باشد.

جوانبخت افزود: مجوز لازم پس از بررسی مدارک گفته شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در صورت تأیید صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: برای اینکه درخواست‌ها یکسان سازی شود ضوابطی برای آگهی در خودروها در نظر گرفته شده است که بر اساس آن در خودروهای سواری آگهی‌های روی درب‌ها باید در ابعاد ۲۵ در ۳۰ برای طرفین درب‌های جلو، برای مینی بوس ۱۱۰ در ۶۰ برای طرفین بدنه خودرو، برای وانت بار ۲۵ در ۳۰ سانتی متر است که می‌توانند با ابعاد ۶۰ در ۱۰۰ سانتی متر هم تبلیغات روی درب‌های اتاق بار داشته باشند. کامیونتها نیز می‌توانند با ابعاد ۴۰ در ۵۰ برای درب‌های طرفین کابین و ابعاد ۱۷۰ در ۸۰ سانتی متر روی درب‌های طرف اتاق بار خود می‌توانند تبلیغات داشته باشند.

رئیس مرکز صدور مجوزهای پلیس راهور تهران بزرگ در مورد کامیون‌ها و اتوبوس‌ها گفت: تبلیغات در کامیون‌ها با ابعاد ۴۰ در ۵۰ برای درب‌های طرف کابین راننده و ابعاد ۹۰ در ۱۸۰ سانتی متر برای طرف اتاق بار و همچنین تبلیغات در اتوبوس‌ها هم با ابعاد ۱۸۰ در ۹۰ سانتیمتر برای درب‌های طرفین خودرو باید باشد.

جوانبخت خاطرنشان کرد: مالکان خودروهای دارای تبلیغات با اتمام محدوده زمانی تعیین شده مجوز خود باید برای تمدید آن پیگیری کنند در غیر این صورت از سوی همکاران ما با کد ۲۰۶۹ جریمه و اعمال قانون می‌شوند.

وی در مورد نصب پلاک سوم هم گفت: ابعاد پلاک سوم در صورت نصب باید در محدوده ۸۰ در ۳۵ سانتی متر باشد.

مجوزهای گفته شده تنها برای تردد در شهر تهران صادر می‌شوند و در صورتی که خودروهایی فعالیت‌های بین شهری یا بین استانی دارند باید برای استان‌های خود مجوز بگیرند.

رئیس مرکز صدور مجوزهای پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: مجوزهای ارائه شده تنها یکسال مهلت استفاده دارد چرا که پس از یکسال ممکن است هرگونه تغییراتی میان مالک خودرو و شرکت مالک تبلیغ ایجاد شده باشد که باید بروز شود. پس باید با سر رسید پایان مهلت قانونی استفاده یک ساله از این مجوز برای تمدید آن اقدام کنند.