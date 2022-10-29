دانشجویان در مقابل اقدامات دشمن هوشیار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، این بیانیه به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اتفاقات و اقدامات تلخ و ناگواری که در این روزها کشور عزیزمان ایران را درگیر کرده است سخت و ناگوار است که دست دشمنان زخم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در این رویدادها واضح و هویدا است.

در این جنگ رسانه‌ای نابرابر که با هدف مأیوس کردن جوانان از این کشور مهیا شده، دانشگاه ما نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

بی‌شک پاسخگویی، هدایت و حمایت از مطالبات مردم و دانشگاهیان در مسیر قانون و در مدار عقلانیت و فضای گفت و گو بهترین راه بوده تا مسیر را برای اغتشاشگران و معاندان نظام و ملت مسدود سازد و راهی جز این نخواهد بود.

هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن درک نگرانی ایجاد شده از اقدامات قانون‌شکنانه و تحرکات انجام شده در تعرض به قانون و ابراز نگرانی از اقدامات قانون‌شکنانه گروهی در تعدی به کرامت انسانی و برهم زدن امنیت و آرامش روانی دانشجویان بالاخص در خوابگاه‌های دانشجویی، از دانشجویانِ عزیز دانشگاه با جدیت می‌خواهد که ضمن هوشیاری، حرمت محیط مقدس دانشگاه را پاس دارند.

دانشگاه صنعتی اصفهان امنیت و آرامش دانشجویان را اولویت اول خود دانسته و بر حفظ امنیت جانی و روانی در کلیه فضاهای دانشگاه اعم از خوابگاه‌های دانشجویی، محیط‌های آموزشی، فضاهای رفاهی و … تاکید دارد و به جامعه دانشگاهی اطمینان می‌دهد که با عاملان برهم زننده امنیت برخورد جدی و بدون اغماض خواهد نمود.