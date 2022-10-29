نیروهای مقاومت خوف و ترس در دل دشمن ایجاد کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین یادبود شهدای مظلوم حرم شاهچراغ (ع) با حضور خانواده معظم شهدا امنیت بیرم، مردم لامرد و مسؤلین این شهرستان در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه لامرد برگزار شد.



نماینده بعثه مقام معظم رهبری در سوریه و لبنان در این مراسم معنوی اظهار کرد: دشمن به دنبال این است که مشیت الهی را تغییر دهند اما کور خوانده اند.



سید محمدجواد حجازی تصریح کرد: از خوف و ترسی که نیروهای مقاومت در دل دشمن ایجاد کرده اند کینه به دل گرفته اند و همگان می‌دانند ملتی که برای عزت خود در مقابل دشمن به پاخاسته، قیمتی است.



این استاد حوزه ودانشگاه به بیان خاطراتی از لبنان پرداخت وگفت: ۲۵ سال در اروپا، آفریقا ومنطقه بوده و هستم و باید قدر این نظام اسلامی را دانست.



خطیب حرم حضرت زینب و حضرت رقیه (س) در سوریه اظهار کرد: باید قدر امنیت را دانست و اگر امنیت نباشد نمی‌شود زندگی کرد.



حجازی در این مراسم اظهار کرد: خداوند ترس را در دل دشمن می‌اندازد و زمانی که حاج قاسم به شهادت رسید چنان ترسی به جان دشمنان افتاد که شب را ته به صبح نخوابیدند.



امام جمعه لامرد در ابتدای این مراسم گفت. مردم شهرستان لامرد با بصیرت، عاشقانه جان خود را برای دفاع از انقلاب اسلامی فدامی کنند.



وی افزود: وقتی ترس در دل دشمن افکنده شود به راحتی عقب نشینی می‌کنند و این را به عینه در جنگ ۳۳ روزه دیدیم.



این مراسم معنوی از طرف امام جمعه لامرد، ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد و فرمانداری این شهرستان از شنبه ساعت ۹ صبح تا اذان ظهر با حضور عاشقان و دلداگان شهدایی برگزار شد.



در پایان این آئین کربلایی سعید عباس زاده از مداحان شهرستان لامرد به مداحی پرداخت.