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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۳۴

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس خبرداد؛

تردد اتوبوس دریایی ترکمنستان به گلستان پس از لایروبی خلیج گرگان

تردد اتوبوس دریایی ترکمنستان به گلستان پس از لایروبی خلیج گرگان

گرگان- نماینده مردم بندرگز، کردکوی، ترکمن و گمیشان گفت: مذاکرات لازم برای تردد اتوبوس دریایی ترکمنستان به مقصد بنادر ساحلی گلستان پس از اتمام لایروبی کانال های خلیج گرگان نهایی شده است.

عبدالجلال ایری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در مذاکرات اخیر با طرف ترکمنستانی مقرر شد تا از ظرفیت اتوبوس دریایی بندر ترکمن باشی کشور ترکمنستان برای جابجایی مسافر استفاده شود.

نماینده حوزه انتخابیه غرب گلستان افزود: با موافقت ترکمنستان و پس از لایروبی کانال های آبرسان خلیج گرگان و رسوب برداری از بنادر ترکمن و گز امکان تردد اتوبوس دریایی گردشگری بین دو کشور فراهم شود.

وی ادامه داد: بافت جمعیتی مرزنشینان دو کشور به نحوی است که تعداد پرشماری از اهالی بالکان آباد و ترکمن باشی ترکمنستان با ترکمن های آق قلا، گمیشان و بندرترکمن نسبت فامیلی و خویشاوندی دارند.

ایری ادامه داد: با راه اندازی این کریدور دریایی علاوه بر رونق گردشگری دریایی، بخشی از دغدغه های معیشتی مرزنشینان برطرف خواهد شد.

گفتنی است، استان گلستان حدود ۱۱۰ تا ۱۳۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد.

کد مطلب 5619654

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