عمده حملات سایبری به کشور موثر نبودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود خالقی دخت امروز در جلسه هم‌اندیشی مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها نیز در ادامه گفت: از اوایل تابستان امسال حملات سایبری علیه سامانه‌های داخلی افزایش داشته است که خوشبختانه با تدابیری که اندیشیده شد عمده این حملات مؤثر نبودند و نتوانستند به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کنند.

وی تصریح کرد: مأموریت اصلی ما رسیدگی به این حوادث است و تاکنون ۲۴۰ آدرس آلوده شناسایی و اعلام‌شده است.

هادی اصلان زاده، معاون توسعه و سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات نیز با اشاره به موضوع منابع انسانی با بیان اینکه امسال برای جذب منابع انسانی با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه هستیم؛ برهمین اساس برای جذب نیروی جدید با چالش‌هایی مواجه بودیم، گفت: البته برای تامین نیاز ادارات کل، در حوزه جذب سربازان امریه اقداماتی را آغاز کردیم و توانستیم مجوزها و موافقت‌های لازم را برای جذب از ستاد کل نیروهای مسلح دریافت کنیم که از مهرماه فراخوان نخست آن صادر و پس از ثبت‌نام نزدیک به صد نفر از متقاضیان، در این مرحله ۳۰ نفر جذب‌شده‌اند که عمده آن‌ها به ادارات کل استانی تخصیص پیدا خواهند کرد.

وی با اشاره به موضوع احداث مجتمع‌های ادارات کل استانی تصریح کرد: در شهرکرد و کرمانشاه زیرساخت‌های فنی و زیرساختی مجتمع‌های این ادارات آماده ‌شده است و هم‌اکنون امکان بهره‌برداری آن وجود دارد. در آذربایجان غربی، کرمان، کردستان و اردبیل نیز احداث و تکمیل مجتمع‌های این ادارات به‌سرعت در حال پیگیری است و امیدوارم به‌زودی شاهد بهره‌برداری این مجتمع‌ها باشیم.

اصلان زاده تصریح کرد: همچنین ۱۰ پروژه عمرانی دیگر برای احداث مجتمع‌های ادارات کل استانی تعریف‌شده است که امیدواریم ظرف دو سال آینده این پروژه‌ها نیز به سرانجام برسد.