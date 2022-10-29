۲۰ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان بستری شدند / فوت یک نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز ششم آبان ماه تا امروز هفتم آبان ماه تعداد ۱۱۱ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۲ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۲۰ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز ۱۶۳ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۲۵ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۲۱ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته یک فوتی کرونا ثبت شده که مشکوک به کرونا بوده است.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۵۵۸ هزار و ۱۲۵ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۵۱۶ هزار و ۳۵ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۹۵۲ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۲ هزار فوتی قطعی و ۶ هزار و ۹۵۲ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۴۸ هزار و ۱۸۹ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.