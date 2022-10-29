بدرقه باشکوه شهدای شاهچراغ در مشهد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: عصر چهارشنبه چهارم آبان ماه بود که رسانه‌ها از وقوع حادثه‌ای تروریستی در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) در شیراز خبر دادند؛ همزمان با نماز مغرب و عشا، فردی مسلح با هجوم به زائران این حرم مطهر اقدام به تیراندازی و به شهادت رساندن تعدادی از هم‌وطنانمان کرد.

شهدایی که مظلومانه در حال زیارت بودند و بی‌گناه به دست جنایت‌کاران گروهک تروریستی داعش به شهادت رسیدند و داغی دیگر بر پیکر ملت بزرگ ایران اسلامی وارد کردند.

اما مردم قدرشناس و مقاوم ایران اسلامی در مقابل این جنایت، صحنه‌های بکر و تاریخ‌ساز خلق کردند و روز جمعه پس از اقامه نمازجمعه در سراسر کشور، راهپیمایی اعتراضی برگزار کرده و انزجار خود از این اقدام جنایت‌کارانه را اعلام کردند.

پس از پایان این راهپیمایی، خبر انتقال پیکر مطهر شهدای این حادثه به مشهد مقدس و طواف در حرم مطهر رضوی منتشر شد و مردم مشهد نیز از همان لحظه آماده میزانی از زائران به عرش سفر کرده علی بن موسی‌الرضا (ع) شدند.

طبق اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مقرر شد مراسم تشییع و وداع با شهدای والامقام از ساعت ۱۵ در مشهد آغاز شود اما زائران و مجاوران حریم رضوی پیش از این ساعت خود را به میدان بسیج، محل آغاز مراسم رساندند، میدان بسیج از ساعت ۱۴ مملو از جمعیتی بود که به استقبال پیکر شهدا آمده بودند.

حوالی ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه، هواپیمای حامل پیکر شهدا و خانواده آنان وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس شد و با استقبال مسئولان نظامی، انتظامی و سایر مسئولان استان و شهر، مهیای پیوستن به سیل جمعیت مردم شدند.

رفته رفته بر تراکم جمعیت افزوده می‌شود، مردم از خیابان‌های اطراف به سمت میدان بسیج در حرکت هستند، خیابان امام رضا (ع) تاکنون میزبان مراسم متعددی بوده اما گویی این بار حال و هوای مردم حاضر فرق می‌کند، مردمی که بیش از ۴۰ روز آشوب و اغتشاش را دیدند و صبوری کردند اما در مقابل این جنایت نمی‌توانند نظاره‌گر باشند.

خودروی حامل پیکر شهدا وارد مسیر تشییع می‌شود، مردم با چشمانی اشک‌بار خود را به خودرو می‌رسانند، اندوهی سنگین از داغ فرزندان این خاک بر دل دارند و نوای «حیدر حیدر» سر می‌دهند.

آسمان آرام آرام تاریک می‌شود اما سیلی از نور در حرکت است، تشییع کنندگان فلاش موبایل‌های خود را روشن کرده‌اند و تا حرم مطهر رضوی حرکت می‌کنند، مسیری که کهکشانی از نور در آن موج می‌زند.

پیکر شهدا وارد حرم مطهر رضوی می‌شود، مردمی که به دلیل تراکم جمعیت نتوانستند در مسیر شهدا را همراهی کنند، حالا در حریم رضوی از آنان میزبانی می‌کنند، جمعیتی که پس از اقامه نماز مغرب و عشا در انتظار شهدا هستند، در صحن «پیامبر اعظم (ص)» به امامت آیت‌الله علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بر پیکر شهدا نماز اقامه می‌کنند.

با هر تکبیر نماز، صدای هق هق گریه از میان صحن بلند می‌شود، شانه برخی از شدت گریه تکان می‌خورد آخر این شهدا نیز مانند آنان به زیارت رفته بودند، زیارتی که نامه شهادتشان در آن امضا شده بود؛ شاید اشک حسرت باشد اما اشکی است از عمق جان.

مجاوران بارگاه رضوی بار دیگر میزبان شهدا بودند و در این میزبانی سنگ تمام گذاشتند، حضوری باشکوه که پیامی هم برای بدخواهان این خاک دارد، پیامی روشن از ایستادگی این مردم پای انقلاب و نظام اسلامی خود تا پای جان...