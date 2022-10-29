اولین پرواز تک درنای سفید سیبری در تالاب فریدونکنار

به گزارش خبرنگار مهر، درنای سپید سیبری تنها بازمانده گله غربی پیش از ظهر پنجشنبه هفته گذشته برای پانزدهمین سال متوالی به تالاب بین المللی فریدونکنار مهاجرت کرد. درنای امید از زیستگاه زادآوری خود در سیبری از مسیر روسیه، قزاقستان و آذربایجان به تالاب بین المللی فریدونکنار در مازندران مهاجرت و حدود چهار ماه از سال را با تغذیه در محدوده دامگاه‌های سنتی از باران و سرخرود و فریدونکنار زمستان گذرانی می‌کند.



اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران با کمک جوامع محلی و بومیان منطقه و با توجه به اهمیت این پرنده به عنوان پرنده‌ای در خطر انقراض با انجام اقدامات مختلفی از این پرنده زیبا و با ارزش حفاظت می‌کند.



گفتنی است درنای امید ۱۴ سال است که به صورت تنها و انفرادی مهاجرت می‌کند.



یادآور می‌شود، امید سال گذشته ۷ آبان ماه ۱۴۰۰ در تالاب فریدونکنار فرود آمد و پس از ۱۳۱ روز زمستان گذرانی دراین تالاب در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰ به سیبری بازگشت.