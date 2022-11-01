علی فتحعلی هنرمند پیشکسوت عرصه آیینی و سنتی که قرار است از چهارشنبه ۱۱ آبان ماه نمایش «مبارک در ژاپن» را مجدداً به صحنه ببرد در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش «مبارک در ژاپن» بعد از اجرای موفقی که چند ماه قبل در تماشاخانه سنگلج داشت، قرار بود از اول مهر ماه در پردیس تئاتر تهران به صحنه برود اما متاسفانه اجرای کار به دلیل تغییر در گروه بازیگران و اتفاقات اخیر به تاخیر افتاد. تغییر در گروه بازیگران باعث شد که دوباره مجبور به تمرین شویم تا بازیگران جدید با گروه هماهنگ شوند که همین مساله یکی از دلائل اصلی تاخیر در اجرا بود. در واقع ما تنها یک شب اجرای ژنرال داشتیم که همان شب نیز برق سالن قطع شد و با نور موبایل تماشاگران اجرا را ادامه دادیم. در نهایت قرار بر این است که از چهارشنبه همین هفته ۱۱ آبان اجرا را آغاز کنیم.

وی درباره پیش‌بینی‌اش از حضور مخاطبان در سالن و استقبال از نمایش بیان کرد: متاسفانه با شرایط این روزهای جامعه دست و بالمان برای تبلیغ نمایش در فضای مجازی بسته است و اجرای کار برایمان همچون یک هندوانه در بسته می ماند و نمی توانیم پیش بینی درباره میزان استقبال تماشاگران داشته باشیم. منتظر هستیم اجرای نمایش آغاز شود تا مخاطبان بتوانند خودشان برای کار تبلیغ و به بقیه دوستانشان اطلاع رسانی کنند.

فتحعلی با اشاره به اجرای موفق نمایش در تماشاخانه سنگلج یادآور شد: متاسفانه دوستان در انجمن نمایش هنوز به قولشان عمل نکردند و تاکنون حمایتی از نمایش نشده است در حالی که به ما قول داده بودند اگر کار مخاطب خوبی داشته باشد از نمایش حمایت می کنند. از این اثر نمایشی استقبال بسیار خوبی در تماشاخانه سنگلج شد و همین مساله ما را بر آن داشت تا کار را در پردیس تئاتر شهرزاد نیز اجرا کنیم.

این هنرمند پیشکسوت در پایان صحبت‌هایش متذکر شد: خنداندن مردم ایران کار بسیار سختی است و به راحتی نمی‌توان مردم را خنداند و حتی نمایش‌هایی طنزی که این روزها روی صحنه هستند مخاطب کمتری دارند چون مردم در این شرایط دوست ندارند بخندند و پای نمایش‌های طنز بنشینند چون دل‌شان شاد نیست. قصد ما نیز از اجرای نمایش این بود که بتوانیم ۲ ساعت دل مردم را شاد کنیم و کاری کنیم که حداقل مدتی از غصه‌ها و غم‌هایشان فارغ شوند. اما متاسفانه برخی برخوردهای نامناسبی با ما دارند و ما را متهم به دهن‌کجی به مردم می‌کنند در حالی که قصد ما شاد کردن مردم است و از طرف دیگر تئاتر شغل ما و وسیله امرار معاشمان است و اگر بنا بر کار نکردن باشد باید همه مشاغل تعطیل باشند نه فقط تئاتر.

داستان «مبارک در ژاپن» در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ می‌گذرد که پس از تعطیلی سالن‌های لاله‌زار تعدادی هنرمند با مشکلات بسیار مالی، برای کار به ژاپن مهاجرت می‌کنند. فردی که از آنها مبلغی دریافت کرده بود سرشان را کلاه می‌گذارد و آنها در عروسک‌سازی مشغول کار می‌شوند. روزی تصمیم می‌گیرند سیاه‌بازی بر اساس «طبیب اجباری» مولیر را برای ایرانیان مقیم ژاپن اجرا کنند اما مدیر عروسک‌سازی که با این نمایش آشنا نیست فکر می‌کند آنها در پی اغتشاش هستند.

علی فتحعلی، علی خازنی، محمود موسوی، حمیدرضا لازمی، نگار مقدسی، حمیدرضا جهانگیری، حمیدرضا مرادی، محمد حاج محمدی به عنوان بازیگر در نمایش «مبارک در ژاپن» حضور دارند.

این اثر در دهه هفتاد با حضور سعدی افشار در استان‌های مختلف اجراهای موفقی داشته است.

نمایش «مبارک در ژاپن» از ۱۱ آبان ماه ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شماره یک پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه می رود.

عکس کنار خبر از سانار دریایی و مربوط به اجرای نمایش در تماشاخانه سنگلج است.