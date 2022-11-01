رودخانه های حریم دیوار تاریخی گرگان جداره سازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن حسینی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص بازدید از سایت کاوش دیوار بزرگ گرگان اظهارکرد: یکی از اقداماتی که شرکت آب منطقه‌ای استان می‌تواند برای ساماندهی و ایجاد زیرساخت‌های توسعه گردشگری برای سایت‌های کاوش دیوار بزرگ گرگان اجرایی کند، بحث دیواره سازی رودخانه‌های در عرصه و حریم این مناطق است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان ضمن تأکید بر آمادگی این شرکت برای مشارکت در احیا دیوار بزرگ گرگان، گفت: به‌زودی تیم‌های نقشه‌برداری را برای بررسی دیواره سازی رودخانه در عرصه و حریم سایت‌های کاوش گُرگُر و قره‌دیب به منطقه اعزام خواهیم کرد.