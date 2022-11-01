  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۸:۰۳

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان:

رودخانه های حریم دیوار تاریخی گرگان جداره سازی می شوند

رودخانه های حریم دیوار تاریخی گرگان جداره سازی می شوند

گرگان- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: به‌زودی تیم‌های نقشه‌برداری برای بررسی دیواره سازی رودخانه‌های در عرصه و حریم سایت‌ دیوار بزرگ گرگان اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن حسینی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص بازدید از سایت کاوش دیوار بزرگ گرگان اظهارکرد: یکی از اقداماتی که شرکت آب منطقه‌ای استان می‌تواند برای ساماندهی و ایجاد زیرساخت‌های توسعه گردشگری برای سایت‌های کاوش دیوار بزرگ گرگان اجرایی کند، بحث دیواره سازی رودخانه‌های در عرصه و حریم این مناطق است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان ضمن تأکید بر آمادگی این شرکت برای مشارکت در احیا دیوار بزرگ گرگان، گفت: به‌زودی تیم‌های نقشه‌برداری را برای بررسی دیواره سازی رودخانه در عرصه و حریم سایت‌های کاوش گُرگُر و قره‌دیب به منطقه اعزام خواهیم کرد.

کد مطلب 5621626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها