تحقق ۱۲۰ درصدی تعهد آموزش دولتی در اردبیل

رحیم یونسی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فنی و حرفه‌ای استان اردبیل با ۱۲۰ درصد تحقق نسبت به تعهد ۶ ماهه، در بین ۳۱ استان مقام اول کشوری کسب کرده است.

وی با اشاره به اینکه تعهد استان در بخش آموزش دولتی یک‌میلیون و ۵۲۰ هزار نفر ساعت در ۶ ماهه اول بود، تصریح کرد: این میزان آموزش به بیش از یک‌میلیون و ۸۳۰ هزار نفر ساعت محقق رسیده است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان اردبیل گفت: بر پایه سطح‌بندی دفتر پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت کشور از عملکرد برنامه آموزشی – اجرایی در ۶ ماهه اول سال‌جاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در بخش آموزش دولتی استان اردبیل موفق به کسب رتبه نخست در سطح کشور شده است.

یونسی با تقدیر از همکاری و اهتمام مضاعف کلیه مربیان، کارشناسان ستادی، مراکز تابعه و رؤسای مراکز افزود: امیدواریم برنامه پیش‌بینی شده برای ۶ ماهه دوم نیز همانند ۶ ماهه اول اجرایی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در سال مزین به «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی» رویکرد آموزش فنی و حرفه‌ای استان ارائه آموزش‌های مهارتی برای ۱۷ گروه هدف است.

یونسی ارتقای توانمندی گروه‌های هدف بعد از مشاوره و هدایت شغلی آنها را یادآور شد و اضافه کرد: راهبری برگزاری دوره‌های آموزشی توسعه کارآفرینی و کسب و کار، دوره‌های کارآفرینانه برای نوجوانان، ساماندهی و راهبری برگزاری رویدادهای کارآفرینی، استارتاپی، راهبری و نظارت بر اجرای طرح‌های کارآفرینی مهارت‌بنیان از عمده رویکردها و برنامه‌ها است.

وی بیان کرد: ساعات عملکرد آموزشی و درصد تحقق آن در سال گذشته ۱۰۶ درصد و با رشد عملکرد ۶ درصد با وجود پاندمی کرونا در ۶ ماهه اول همراه بوده است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان اردبیل ادامه داد: این اداره کل علاوه بر آموزش دانشجویان، دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کارگاه‌های آموزشی ثابت مراکز نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی در مراکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی کرده است.