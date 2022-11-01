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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۰۱

در جلسه شورای شهر تهران مطرح کرد؛

پاسخ چمران به حواشی عدم بازگشایی پارکینگ امیرکبیر

پاسخ چمران به حواشی عدم بازگشایی پارکینگ امیرکبیر

رئیس شورای شهر تهران گفت: پارکینگ امیرکبیر تقریباً آماده است و می‌تواند خودروهای زیادی را پذیرش کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، در حاشیه یکصد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت پارکینگ امیرکبیر افزود: این پارکینگ تقریباً آماده است و با توجه به اینکه در منطقه حساسی قرار دارد می‌تواند خودروهای زیادی را پذیرش کند و بر همین اساس باید به صورت عملیاتی آغاز به کار کند.

وی ادامه داد: ممکن است پروژه مشکلاتی داشته باشد چون در مرحله آزمایشی است و باید اشکالات برطرف شود.

چمران با اشاره به پیشرفت پروژه ادامه یادگار امام گفت: ادامه کار بزرگراه یادگار امام (ره) آغاز شده و اقدامات آن در حال انجام است، نیروها مشغول به کار هستند و هم در داخل پادگان جی و هم در بزرگراه شهید بروجردی اقدامات ادامه دارد. امید می‌رود بر اساس زمان بندی در دو سال آینده این پروژه بزرگ به نتیجه برسد.

کد مطلب 5621781
مهشید جعفری معظم

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