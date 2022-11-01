انتشار اسامی تیم ملی تا دو هفته دیگر/ قانون فیفا برای تغییر لیست

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از ۲۹ آبان آغاز می‌شود و کمتر از ۲۰ روز دیگر تا شروع این دوره از مسابقات باقی مانده است.

طبق اعلام فیفا، تیم‌های شرکت کننده در این رقابتها باید لیست نهایی و ۲۶ نفره بازیکنان خود را قبل از ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) ارسال کنند. فدراسیون جهانی هم یک روز بعد، لیست بازیکنان تمام کشورها را منتشر خواهد کرد.

لیست نهایی تیم‌ها باید از میان بازیکنانی انتخاب بشود که نامشان در لیست اولیه وجود داشته است.

علاوه بر این، فیفا اعلام کرد تغییر و جایگزین کردن بازیکن جدید توسط تیم‌های ملی بعد از ارسال لیست نهایی امکانپذیر نیست مگر در صورت بیماری یا مصدومیت جدی یک بازیکن آن هم با ارسال مدارک و مستندات قابل تایید.

تغییر لیست نهایتاً ۲۴ ساعت قبل از شروع اولین بازی تیم درخواست دهنده عملی خواهد بود و فدراسیون مربوطه باید این موضوع را با ذکر تمام اطلاعات بازیکن و کپی پاسپورت به فیفا اطلاع بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ایران در جام جهانی با انگلیس، آمریکا و ولز در گروه دوم قرار دارد. برنامه بازی‌های ایران به شرح زیر است:

* ایران - انگلیس؛ دوشنبه ۳۰ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰

* ایران - ولز؛ جمعه ۴ آذر؛ ساعت ۱۳:۳۰

* ایران - آمریکا؛ سه‌شنبه ۸ آذر؛ ساعت ۲۲:۳۰