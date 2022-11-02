برگزاری بیست و چهارمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در همدان

مسعود طاهری عضد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: موضوعات این کنگره شامل بخش عمومی شعر دفاع مقدس، دفاع مقدس و شعر مقاومت بین الملل اسلامی، شعر دفاع مقدس با بهره گیری از مضامین عاشورایی، شعر دفاع مقدس و نقش آن در جهاد تبیین، شعر دفاع مقدس و جنگ نرم، شعر دفاع مقدس کودک و نوجوان و شعر دفاع مقدس و نقش زنان است.

وی با بیان اینکه این کنگره تا ۲۰ آبان تمدید شده است خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در تعداد آثار ارسالی و سن محدودیتی ندارند و می‌توانند آثار خود را از طریق ایتا به شماره ۰۹۳۰۱۰۱۰۸۱۱ و ۰۹۳۷۸۵۶۸۳۸۸ ارسال کنند.

دبیر کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقامت در استان همدان ادامه داد: دومین جشنواره ملی شعر و داستان کودک و نوجوان (دوست من کتاب) در استان همدان در حال برگزاری است.

طاهری عضد با بیان اینکه این جشنواره ملی است افزود: شرکت در جشنواره دوست من کتاب در سه گروه سنی شاعران و نویسندگان کودک ۷ ساله تا ۱۲ ساله، شاعران و نویسندگان نوجوان ۱۲ ساله تا ۱۷ ساله و شاعران و نویسندگان بزرگسال ۱۸ سال به بالا برگزار می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: همه کودکان سرزمین پهناور ایران و حتی فارسی زبانان مقیم خارج از کشور با موضوع کتاب، کتابخوانی، کتابخانه، خیرین کتابخانه ساز، کتابیاران و کتابداران آثار خود را به شماره ایتا ۰۹۳۷۸۵۶۸۳۸۸ ارسال کنند.