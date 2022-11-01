۳۴ بیمار جدید کرونایی در گیلان بستری شدند

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بستری ۳۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در مراکز درمانی استان گیلان اظهار کرد: هم اکنون مجموع بیماران کرونایی بستری کرونایی در استان گیلان ۵۶ نفر است.

وی در ادامه به وخامت حال سه نفر از بیماران اشاره کرد و گفت: ۳۴ بیمار در شبانه روز گذشته بهبود یافته و از بیمارستان‌های استان گیلان مرخص شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر لزوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از شهروندان خواست برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا و آنفلوانزا از ماسک استفاده کرده و تزریق واکسن را جدی بگیرند.