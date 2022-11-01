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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۵

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

۳۴ بیمار جدید کرونایی در گیلان بستری شدند

۳۴ بیمار جدید کرونایی در گیلان بستری شدند

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۳۴ بیمار جدید کرونایی در استان گفت: حال سه نفر از بیماران وخیم است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بستری ۳۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در مراکز درمانی استان گیلان اظهار کرد: هم اکنون مجموع بیماران کرونایی بستری کرونایی در استان گیلان ۵۶ نفر است.

وی در ادامه به وخامت حال سه نفر از بیماران اشاره کرد و گفت: ۳۴ بیمار در شبانه روز گذشته بهبود یافته و از بیمارستان‌های استان گیلان مرخص شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر لزوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از شهروندان خواست برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا و آنفلوانزا از ماسک استفاده کرده و تزریق واکسن را جدی بگیرند.

کد مطلب 5621917

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