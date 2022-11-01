برخورد با بهره برداران متخلف در معادن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، وجیه الله جعفری گفت: شرط حضور بخش خصوصی متقاضی در معادنی که ذخایر آن کشف می‌شد؛ سرمایه گذاری در فرآوری آن بود و نهایتاً ایجاد زنجیره‌های بعدی بود و افرادی که شرکت می‌کردند این کار جزو تکلیف و تعهدشان بود.

وی با اشاره به نظارت‌ها در این بخش گفت: در واحدهای موجود به صورت راهبری با کلیه تعهدات، نظارت و مدیریت اجرایی توسط ایمیدرو و شرکت‌های تابعه انجام می‌شود.

جعفری ادامه داد: این موضوع موجب شد که امروز در مجموعه ایمیدرو توانستیم ۹ میلیارد دلار را از طریق استفاده از توان بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های جدید استفاده کنیم که حدوداً بیش از ۴ میلیارد دلار آن هم اکنون عملیاتی شده و بخش عمده‌ای از اشتغال را فراهم کرده است.

وی گفت: در بعضی از موارد هم واحدهایی داشتیم که بازدهی خوبی نداشتند و یا شرایط ضعیفی به لحاظ تولید و حتی درآمدی داشتند، امروز شرایط تولیدی شأن بالا رفته و اشتغال بیشتری را ایجاد کردند به طور مثال در نخلک روز اولی که واگذار شده حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ نفر در آنجا مشغول شدند و امروز نزدیک به ۵۰۰ نفر و تولید حدود شش برابر شده است.

جعفری افزود: این توان بخش خصوصی بوده و حمایت‌هایی که انجام شده موجب شده که انگیزه پیدا کنند و امروز این اتفاق در آن منطقه بیفتد.

وی ادامه داد: بیشتر این موضوع از طریق مزایده عمومی واگذار و صلاحیت آن‌ها هم طبق فراخوان انجام شده و صلاحیت‌های فنی و مالی با نمره‌هایی که از تأیید مالی و فنی شأن انجام شده، نهایتاً براساس آن قیمتی که قیمت مزایده بوده و بیشترین واگذاری و بیشترین قیمت را داشتند، واگذاری انجام شده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: آنچه مسلم است این‌ها یک تعهداتی دارند، یکی دو مورد هم هست که تعهداتشان را اجرا نکردند و هم اکنون به دلیل عدم اجرا باعث شده که اخطار داده شود و اگر طی دو اخطار اقدام نکنند قطعاً فسخ قرارداد انجام می‌شود و فرد جایگزین یا شرکت و اشخاص حقوقی جدید جایگزین خواهد شد.