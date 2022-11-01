تأخیر در اجرا و بهره برداری از پروژه مدول دوم تصفیه خانه تبریز

محمدرضا کردلو در حاشیه بازدید از طرح نیمه تمام مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح شکایت مردمی در خصوص تأخیر در اتمام و بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: با وجود زمان بندی ۳۶ ماهه برای اجرا و ۳۶ ماه برای بهره برداری از مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز همچنان شاهد تأخیر در اجرا و بهره برداری هستیم.

وی ادامه داد: ضمن بررسی اسناد و مدارک مرتبط مالی، مناقصه و واگذاری و اعتبارهای تخصیص یافته، دلایل این عقب ماندگی مشخص می‌گردد.

وی با طرح سوال و انتقاد، چرا در ابتدا با مدل مشارکت این پروژه سنگین اجرا نشد، تصریح کرد: متأسفانه وابستگی و گره خوردن ۱۰۰ درصدی این پروژه با هدف کمک به احیای دریاچه ارومیه به بودجه عمومی کشور در نیمه تمام ماندن آن بی تأثیر نبوده است.

مدیر کل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی با پیشنهاد تغییر در مختصات و روش اجرا و تأمین مالی و درج آن در موافقت نامه این طرح در سال بعد (ابتدای برنامه توسعه هفتم) گفت: در طرح مطالعاتی این طرح پیش بینی شده است که سالانه ۱۲۵ میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده در اختیار شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی برای انتقال به دریاچه و طرح‌های احیا قرار گیرد.

وی افزود: حال در این وضعیت که پروژه با مشکلات مالی و اعتباری برای تکمیل روبرو است می‌توان با انجام مطالعات تکمیلی و بررسی امکان سنجی افزایش حجم ورودی و خروجی و اصلاح موافقت نامه در طول برنامه توسعه هفتم می‌توان تأمین مالی را به صورت مشارکتی با استفاده از منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب استان و سایر ظرفیت‌های قانونی، گره کمبود اعتبار برای پایان این طرح نیمه تمام را باز کرد.

در ادامه مدیر کل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی به همراه معاون عمرانی شرکت آب فاضلاب استان و هیأت حسابرسی مربوطه از پروژه نیمه تمام مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز و خط انتقال نیمه تمام پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه بازدید کرد.