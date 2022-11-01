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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۴۲

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۱۵۵ بیمار جدید کرونایی در کشور / ۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۵۵ بیمار جدید کرونایی در کشور / ۴ نفر دیگر فوت شدند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۵۵ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۵۵ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۵۵ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۸۰۵ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۸۰ نفر ماند.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۱۲۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۱۲۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۸۸۷ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۳ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۷ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۱۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۱۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5622055
مهناز قربانی مقانکی

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