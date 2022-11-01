شناسایی ۱۵۵ بیمار جدید کرونایی در کشور / ۴ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۵۵ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۵۵ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۸۰۵ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۸۰ نفر ماند.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۱۲۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۱۲۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۸۸۷ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۳ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۷ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۱۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۱۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.