دریافت 10 MB کد مطلب 5622122 https://mehrnews.com/xYNBc ۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۳۰ کد مطلب 5622122 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۳۰ رئیسجمهور: در چندماه گذشته رشد ۴۳ درصدی در روابط تجاری با ارمنستان داشتهایم رئیسجمهور گفت: در چندماه گذشته رشد ۴۳ درصدی در روابط تجاری با کشور ارمنستان داشتهایم. کپی شد مطالب مرتبط استقبال رسمی رئیسجمهور از نخست وزیر ارمنستان سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران نقطه عطفی در روابط دو کشور است ورود نخست وزیر ارمنستان به تهران برچسبها شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی ارمنستان نخست وزیر ارمنستان
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