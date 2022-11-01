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کد مطلب 5622122
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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۳۰

رئیس‌جمهور:

در چندماه گذشته رشد ۴۳ درصدی در روابط تجاری با ارمنستان داشته‌ایم

در چندماه گذشته رشد ۴۳ درصدی در روابط تجاری با ارمنستان داشته‌ایم

رئیس‌جمهور گفت: در چندماه گذشته رشد ۴۳ درصدی در روابط تجاری با کشور ارمنستان داشته‌ایم.

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