عناصر درگیر در اغتشاشات اخیر تعلقی به کشور نداشتند

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری ظهر سه شنبه در مراسم قرعه کشی طرح نهضت ملی مسکن در سبزوار اظهار کرد: عناصر درگیر در اغتشاشات اخیر معاند، دلسوز و خیرخواه کشور نیستند و اصولاً ارتباطی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ندارند.

استاندار خراسان رضوی گفت: به حساب برخی از عناصر، که در اعتراضات اخیر حضور پررنگی داشتند، پول واریز شده تا دست به تخریب و اقدامات خرابکارانه بزنند.

وی افزود: برخی از افراد هم، که عمده آنها جوانان بودند، تحت تأثیر عملیات روانی دشمن قرار گرفتند که این افراد فرزندان ما و انقلاب هستند که باید با آکاهی‌بخشی، آنان را از اهداف شوم دشمنان مطلع کرد.

نظری در ادامه بیان کرد: موضوع تأمین مسکن یکی از اولویت‌های ویژه دولت سیزدهم است که با توسعه ساخت مسکن، سایر بخش‌های اقتصاد نیز فعال شده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: نهضت مسکن که محصول نهایی آن تأمین مسکن است، ضریب اشتغال بالایی دارد که اشتغال زایی قوی و گردش مالی قابل توجهی ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: در بخش تأمین مسکن مناطق روستایی در مجموع برای ۹۲ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان سبزوار، که تکلیف زمین آنها با همت بنیاد مسکن، بخشداری و دهیاران مشخص شود به سرعت اجرای طرح نهضت ملی مسکن پیگیری می‌شود.

نظری گفت: همچنین در قالب طرح نهضت ملی مسکن ۳۲ قطعه زمین شهری در شهر روداب سبزوار با مشارکت مالکان احداث و در قالب این طرح به خودمالکان نیز از طریق شهرداری و همت نظام مهندسی با ارائه تخفیف کمک می‌شود.

سهم سبزوار از طرح نهضت ملی مسکن ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی

در این مراسم حسین ابراهیمی کردیانی، فرماندار سبزوار نیز اظهار کرد: سهم سبزوار از طرح نهضت ملی مسکن ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تعریف شده است.

فرماندار سبزوار افزود: امروز در این مراسم، مرحله دوم عملیات اجرایی و تخصیص واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در قالب ۲ هزار و ۱۰۰ واحد در شهر سبزوار در زمینی ۲۲ هکتاری در حاشیه توحیدشهر آغاز شده است.

وی افزود: در مرحله نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن سهم شهر سبزوار ۵۵۵ واحد مسکونی بوده است که مالکان آنها مشخص و فرایند قرعه کشی آن در گذشته انجام شده و عملیات عمرانی آن نیز با شتاب در حال تکمیل است.

کردیانی گفت: در مجموع ۲۰ هزار متقاضی برای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان سبزوار ثبت نام اولیه داشته اند که از ۱۷ هزار واجد شرایط، تاکنون هشت هزار مورد تأیید نهایی شده اند