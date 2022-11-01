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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۵۵

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد:

سامانه بارشی از فردا شب وارد جو استان می شود/هشدارسطح نارنجی

سامانه بارشی از فردا شب وارد جو استان می شود/هشدارسطح نارنجی

یاسوج- کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سامانه بارشی از فردا شب وارد جو استان می شود و با بارشهای رگباری و تند همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی بهره مند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این سامانه بارشی کل مناطق استان را فرا می‌گیرد و در برخی مناطق همچون مناطق نوار شرقی و شمال شرق مناطق سردسیری، هشدار سطح نارنجی وجود دارد.

وی با بیان اینکه این سامانه بارشی تا صبح جمعه ۱۳ آبان ماه در استان فعال است، گفت: در این سامانه احتمال باران‌های رگباری همراه با رعد و برق، تگرگ، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شدید موقت، کاهش محسوس دما و مه آلودگی در جاده‌های کوهستانی وجود دارد.

بهره مند آب گرفتگی معابر عمومی، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح رودخانه‌ها و مسیل‌ها، اختلال در تردد، احتمال صاعقه و احتمال آسیب به سازه‌های موقت در اثر وزش باد شدید را از مهمترین خطرات این سامانه عنوان کرد.

وی افزود: مردم در سفرهای برون شهری نکات ایمنی را رعایت کرده و از تردد در حاشیه مسیل‌ها و کنار رودخانه‌ها، خودداری کنند.

بهره مند اظهار داشت: همچنین عشایر تا خروج این سامانه، از جابجایی خودداری کرده و کوهنوردان نیز از حضور در کوه‌ها خودداری کنند.

کد مطلب 5622186

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