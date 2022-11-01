توانمندسازی خانوارهای زیرپوشش بهزیستی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، صاحبعلی اصغری بعدازظهر سه‌شنبه در نشست با مدیرکل بهزیستی استان اردبیل اظهار کرد: توانمندسازی مددجویان تحت پوشش بهزیستی از طریق تسهیلات خوداشتغالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث حمایتی نیازمند کمک خیرین و ادارات شهرستان هستیم و حمایت لازم از مراکز نگهداری معلولان ذهنی ائمه اطهار بیله سوار صورت خواهد گرفت.

فرماندار بیله‌سوار با اشاره به اینکه هم‌اکنون یک هزار و ۹۴ معلول تحت پوشش بهزیستی شهرستان بیله‌سوار قرار دارند، افزود: این افراد توسط حوزه توانبخشی این اداره مورد حمایت قرار می‌گیرند.

اصغری با بیان اینکه ۱۰ واحد مسکن برای مددجویان احداث و ایجاد شده است، افزود: طی این مدت حدود سه هزار و ۲۰۰ نفر کودک سه تا ۶ سال غربالگری بینایی شده و ۶۰۰ نوزاد سه ماهه اول تولد غربالگری شنوایی شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این برای ۸۵۵ نفر آگاه‌سازی پیشگیری از معلولیت و برای ۱۰۰ نفر از سالمندان نیز پیشگیری از معلولیت اجرایی شده است.

اصغری با بیان اینکه یک هزار ششصد نفر در شهرستان بیله سوار تحت پوشش بهزیستی هستند، تصریح کرد: شهروندانی که در ظاهر دچار مشکلات و معلولیت‌ها هستند، دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالا در بخش‌های مختلف هستند و این وظیفه ماست که از آنان حمایت کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان نیز در این دیدار اظهار کرد: تامین ضمانت ها مهمترین چالش مددجویان در حوزه دریافت تسهیلات است که مدارای بیشتر بانک های عامل را می‌طلبد.

حامد رضایی اضافه کرد: سقف تسهیلات برای خود اشتغالی یک میلیارد ریال و برای کارفرمایی به ازای بکارگیری هر مددجو یک میلیارد ریال به انضمام هفت سال پرداخت هزینه بیمه این نیروی کار است.

وی گفت: سال گذشته از طریق بهزیستی ۱۱ واحد مسکن ساخت شده است و امسال نیز ساخت دو مسکن در حال انجام است و حمایت لازم از درخواست کنندگان تحت پوشش صورت می گیرد.

رضایی افزود: امسال ۹۶ مورد تسهیلات اشتغال زایی به افراد تحت پوشش بهزیستی ارایه شده است