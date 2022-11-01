بیش از ۱۶۰۰ نسخه در نمایشگاه کتاب و سینما به فروش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت انتشارات و پژوهشِ انجمن سینمای جوانان ایران از فروش بیش از ۱۶۰۰ نسخه کتاب مرتبط با سینما، عکاسی، تئاتر و ادبیات داستانی در نمایشگاه تخصصی «کتاب و سینما» و فروش بی‌سابقه این رویداد خبر داد.

در این نمایشگاه که همزمان با سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ملت برگزار شد، مجموع ۱۸۵۰ نسخه کتاب از ناشران مختلف با تخفیف‌های ۲۵ و ۲۰ درصدی عرضه شده بود که بیش از ۱۶۰۰ نسخه آن در استقبالی کم نظیر به فروش رسید. این آمار در حالی است که کتاب‌های ارائه شده تنها در حوزه‌های تخصصی مرتبط با سینما، عکاسی، تئاتر و ادبیات داستانی بودند.

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۱ برگزار شد.