به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا باوی در نشست بررسی و راهکار حل و فصل پرونده‌های قتل عمد نوجوانان که با حضور مدیرکل زندان‌های استان، بزرگان، سران عشایر، مصلحان و مددجویان برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان خاستگاه و تشکیل شورای حل اختلاف در کشور است و به موجب این سنت حسنه که در کشور ترویج داده شد، شورای حل اختلاف به یک نهاد اثرگذار و با اهمیتی رسیده که در سایه آن امنیت و آرامش در جامعه گسترش پیدا کرده و این نهاد مردمی در سراسر کشور فراگیر شده است.

وی بر نقش اثرگذار شوراهای حل اختلاف در حل و فصل پرونده‌های اختلافات و دعاوی مردم تاکید کرد و افزود: شورای حل اختلاف و ستاد صبر خوزستان در کشور رتبه اول را از نظر میزان حل و فصل پرونده‌های قتل کسب کرد و این مرهون تلاش، کوشش و زحمات فراوان اعضای شوراهای حل اختلاف و ستاد صبر استان است.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان یادآور شد: نقش بزرگان و ریش سفیدان در حل و فصل مشکلات نوجوانان و جوانان بسیار تأثیر گذار است.

باوی تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف و ستاد صبر خوزستان در سال گذشته ۶۰ نفر محکوم به قصاص را از چوبه‌دار رها کردند که در ۷ ماهه امسال این رقم به ۶۱ نفر رسید.

وی گفت: آگاه‌سازی و هویت بخشیدن به نوجوانان باعث کاهش چشمگیر و پیشگیری از بزه در قشر آنان می‌شود و باید خانواده و نهادهای علمی و فرهنگی وظایف و نقش خود را در این خصوص به خوبی ایفا کنند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خوزستان در این نشست بیان کرد: برگزاری چنین جلساتی قطعاً و یقیناً نتایج بسیار مطلوبی را در حل و فصل پرونده‌ها زندانیان به خصوص مددجویان نوجوان که به هر دلایلی مرتکب بزه شده‌اند، خواهد داشت و باید این نشست‌ها به صورت مستمر ادامه پیدا کند.

غلامرضا روشان گفت: شوراهای حل اختلاف ویژه زندان‌ها در کاهش جمعیت کیفری تأثیر فراوانی دارند و تاکنون زندانیان زیادی به واسطه این نهاد از زندان‌های استان آزاد شدند.