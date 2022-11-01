پرداخت پاداش هزار و ۳۷۰ میلیارد تومانی به مشترکان برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر محرابیان با اشاره به اجرایی نشدن برخی از احکام قانون حمایت از صنعت برق و برنامه ششم توسعه در سنوات گذشته، گفت: عمده اقدامات وزارت نیرو برای رفع ناترازی تولید و مصرف برق از ابتدای دولت سیزدهم را می‌توان در دو حوزه افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور و مدیریت مصرف با در نظر گرفتن منطق اقتصادی تقسیم بندی کرد.

وی در خصوص افزایش ظرفیت نیروگاهی افزود: نتیجه اقدامات وزارت نیرو، حاکی از افزایش ۶ هزار مگاواتی ظرفیت تولید نیروگاهی، شامل نیروگاه‌های حرارتی، تجدیدپذیر و ارتقا توان و بهره وری نیروگاه‌های موجود بود.

آقای محرابیان درباره اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت مصرف هم گفت: در بخش خانگی با برقراری منطق اقتصادی، مردم از صرفه جویی و مصرف زیر الگو استقبال کردند به طوری که حدود ۴۲ درصد مشترکان، صرفه جویی داشتند.

وزیر نیرو افزود: افزایش ظرفیت نیروگاهی در کنار همکاری مردم برای صرفه جویی در مصرف برق، منجر به تأمین برق بیشتر در بخش‌های خدمات و صنعت شد.