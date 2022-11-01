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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۰۵

فرمانده انتظامی اسلامشهر:

باند زورگیری « علی گرگی و دوستانش» در غرب تهران دستگیر شدند

باند زورگیری « علی گرگی و دوستانش» در غرب تهران دستگیر شدند

اسلامشهر- فرمانده انتظامی اسلامشهر از دستگیری باند زورگیری « علی گرگی و دوستانش» در یکی از شهرستان های همجوار خبر داد.

سرهنگ علی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری باند پنج نفره «علی گرگی و دوستانش» در اسلامشهر خبر داد و افزود: شهروندان در صورت شاکی بودن از اقدامات مجرمانه این باند می‌توانند، به پلیس امنیت عمومی اسلامشهر مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی اسلامشهر با بیان اینکه این باند از فروش و توزیع مواد مخدر تا خفت گیری و عربده کشی، تهدید و ارعاب با سلاح گرم و مزاحمت برای نوامیس را در پرونده خود دارد، گفت: اعضا این باند اغلب سابقه کیفری داشته اند و ایجاد رعب و وحشت در سطح اسلامشهر می‌کردند.

وی گفت: همکاران من در پلیس امنیت عمومی اسلامشهر پس از رصد دقیق اعضا این باند را که متواری شده بودند، در یکی از شهرستان‌های همجوار دستگیر کردند.

کارخانه گفت: این افراد با تهیه سلاح سرد و گرم و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی اقدام به ضرب و جرح عمدی، آدم ربایی و عربده کشی و… می‌کردند، که در اقدام ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.

کد مطلب 5622403

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