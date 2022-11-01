جمهوری اسلامی ایران مستقل ترین کشور جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل عصر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان کهگیلویه افزود: ما مستقل‌ترین کشور دنیا هستیم و برای خودمان تصمیم می‌گیریم، ولی برعکس هیچ شخصی حتی رئیس جمهور در آمریکا جرأت ایستادن در مقابل لابی صهیونیست را ندارد.

وی با بیان اینکه آمریکا نگران استقلال طلبی سایر کشورهاست، عنوان کرد: آمریکا از سرایت استقلال جمهوری اسلامی ایران به سایر کشورها می ترسد.

فرمانده سپاه فتح استان خاطر نشان کرد: با قاطعیت عرض می‌کنیم هیچ قدرتی یارای مقاومت در مقابل ایران را ندارد، این یک حرف دلخوش کننده نیست بلکه یک واقعیت است.

وی با بیان اینکه آنچه که امروز با آن مواجه هستیم مربوط به حال نیست، بلکه نتیجه چندین دهه برنامه ریزی است، گفت: شیوه حکمرانی بر کشور بر اساس دین است، ولی برخی افراد به دنبال جایگزینی تفکرات دیگر هستند.

خرم دل تصریح کرد: دین افیون توده هاست و ما بعنوان انسان طبق قوانینی کشور را اداره می‌کنیم و هرگاه که خود را از معنویت خالی کنیم نتیجه اش می‌شود میزان بالای خودکشی و این موضوع در غرب هر روز افزایش می‌یابد.

خرم دل با اشاره به تجاوز، خشونت و حرمت شکنی به زنان در غرب بیان کرد: این فرایند از لیبرالیسم منشأ می‌گیرد و به طور قطع بنیان خانواده در غرب معنای ندارد.

وی گفت: آمریکا و استکبار جهانی به بهانه آزادی به ۳۷ کشور حمله کرده و تاکنون ۳۰ میلیون انسان را کشته اند.

خرم دل بیان داشت: ۲٠ سال افغانستان تماماً در اختیارشان بود تا طالبان را حذف کنند و بعد از ۲۰ سال تحویل همان طالبان دادند.

وی افزود: امروز دشمنی آمریکا در ابعاد مختلف نمود پیدا کرده که مهمترین آن دشمنی فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده سپاه فتح استان تصریح کرد: اگر اغتشاشات در دهدشت و استان، تهران صورت پذیرفت، هدف آنان بحث آزادی اجتماعی نیست چون این امر در کشور وجود دارد، ولی این افراد به دنبال ناامنی در کشور هستند.



وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در سال ۵۷ قدرت بلامنازع آمریکا را کنار زد تاکید کرد: جمهوری اسلامی همه وجود آمریکا را به چالش کشانده و امروز آمریکا با حقه و کینه به ما نگاه دارد و ما هژمونی آمریکا را شکستیم و ثابت کردیم در مقابل آمریکا می‌شود ایستاد.