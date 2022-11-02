مصوبه ایجاد ۸ مجتمع دامداری در دامغان همچنان بلاتکلیف است

علی اکبر علیزاده برمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تأمین بودجه خط انتقال آب سد شهید ساجدی یکی از مسائلی است که در حوزه کشاورزی و دامپروری شهرستان دامغان بسیار اهمیت دارد، تاکید کرد: تأمین بودجه طرح‌های آبخیزداری و رفع مشکلات دامداران و مرغداران برخی از مصوبات سفر وزیر جهاد کشاورزی به دامغان بود که امیدواریم به زودی این مصوبات پیگیری شود.

وی با اشاره به بلاتکلیفی برخی مصوبات در شهرستان دامغان، افزود: در سفر سال گذشته ریاست جمهور، هشت مجتمع دامپروری برای شهرستان دامغان به تصویب وزیر جهاد کشاورزی رسید، اما متأسفانه هنوز اقدام قابل توجهی از سوی اداره کل جهاد کشاورزی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین درباره مطالبات این کمیسیون از دولت نیز بیان کرد: لزوم جلوگیری از خرد شدن بیش از حد اراضی کشاورزی برای اجرای طرح‌های آبیاری نوین و الگوی کشت یکی از موضوعاتی است که مجلس بر روی آن تاکید دارد.

علیزاده برمی بر لزوم حمایت جدی‌تر شبکه بانکی از کشاورزان و دامداران و اجرای سریع‌تر طرح اصلاح الگوی کشت متناسب با اقلیم تاکید کرد و گفت: دولت باید اهتمام ویژه ای برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی داشته باشد.

وی با بیان اینکه توجه به توسعه شیلات و آبزی‌پروری به ویژه در سواحل جنوبی کشور از دیگر نکاتی است که از دولتمردان می‌خواهیم به آن توجه داشته باشند، ابراز کرد: توسعه صنایع تکمیلی، ارائه تسهیلات برای خرید تجهیزات کشاورزی دیگر موضوعی بود که در دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با رئیس جمهور به آن تاکید شد.

نماینده دامغان در مجلس خواستار توجه بیشتر به ارتقای اثربخشی بیمه محصولات کشاورزی شد و گفت: حمایت از کشاورزان آسیب‌دیده از بلایای طبیعی یکی از راهکارهای ایجاد رغبت در بین این قشر برای توسعه تولید در بخش‌های مختلف است.