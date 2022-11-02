۹۶ سال گره گشایی از مشکلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک کارگشایی پس از تأسیس بانک ملی ایران درسال ۱۳۰۷ و براساس مصوبه مجلس به عنوان یکی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران معرفی شد و با تغییر نام به بانک کارگشایی از آن زمان تاکنون مشغول گره گشایی از مشکلات و رفع نیازهای فوری و احتیاجات ضروری افراد محروم و نیازمند و توان بخشی به اقشار ضعیف جامعه است.

بانک کارگشایی با وجود شعب مختلف توانسته در اقصی نقاط کشور با پرداخت تسهیلات جعاله و وام قرض الحسنه در حداقل زمان در ازای ترهین طلا برای کمک هزینه درمان، کمک هزینه تحصیلی، تهیه جهیزیه، ودیعه مسکن و … در کنار مشتریان خود باشد.

این بانک به عنوان یکی از واحدهای بانک ملی ایران با اعتقاد و باوری عمیق به صورت پیوسته و مستمر در مسیر اجرا و ایفای مسئولیت اجتماعی خود تاکنون تلاش کرده با پرداخت تسهیلات، زمینه ساز کمک به رفع نیازهای فوری و احتیاجات ضروری متقاضیان باشد تا این هدف و آرمان اجتماعی هر سال پر رنگ تر و پویاتر از قبل محقق شود.

بانک کارگشایی به عنوان یکی از واحدهای بانک ملی ایران در حال حاضر با ۱۳ شعبه و ۴۲ دایره فعال در سراسر کشور مشغول ارائه خدمت از جمله پرداخت وام قرض الحسنه، اعطای تسهیلات جعاله احتیاجات ضروری در مدت یک روز بدون پرداخت اقساط ماهانه، نگهداری و حفاظت از طلا و جواهرات مشتریان، تخصیص صندوق امانت به مشتریان، افتتاح انواع حساب‌های بانکی، خدمات بانکداری الکترونیک و… به مشتریان خود است.

در همین راستا، این بانک طی سال گذشته (۱۴۰۰) نیز بیش از ۱۳۰ هزار فقره تسهیلات بالغ بر ۲۰ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال اعطا کرده که خود گویای فعالیت‌های مهم بانک در گره گشایی از حل مشکلات مشتریان است.

بانک کارگشایی همچنین در مدت ۷ ماهه امسال نیز تعداد ۴۸ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش بیش از یک هزار و ۴۸۹ میلیارد ریال و تعداد ۵۶ هزار و ۱۶۲ فقره تسهیلات جعاله به ارزش بیش از هشت هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

این بانک با حضور همیشگی خود در کنار مردم سعی در کمک و ادای دین خود به آحاد مردم داشته و با تمام توان و با تجهیز و بکارگیری منابع مالی و با تلاش‌های گسترده، پیشرفت و توسعه کشور را مسئولیتی مقدس می‌داند و به عنوان پیش آهنگ تحول در گره گشایی مردم سهیم است.

امروز بانک کارگشایی در بسیاری از طرح‌های محرومیت زدایی همانند ارائه تسهیلات خرد به آحاد مردم، حل مشکل نگهداری طلا و مسکوکات، در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و امور عام المنفعه منشأ خیر و برکت است.

آنچه مسلم است اینکه بانک کارگشایی با تلاش کارکنان معتمد و متخصص خود توانسته است تا کنون در راستای گره گشایی از مشکلات مردم گام‌های مؤثر و مفیدی را بردارد و مصمم است تا در آینده برای رفع نیازهای فوری و احتیاجات ضروری مشتریان خود در کنار آنها باشد.