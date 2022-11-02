یکی از مصوبات شورای شهر تهران ابطال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، دومین گردهمایی سراسری علمی و آموزشی ویژه سربازرسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور این‌بار با موضوع «شناسایی و نظارت بر چالش‌ها و تهدیدهای پیش رو شهرداری و شوراهای اسلامی کشور» با حضور دکتر احمد اسدیان معاون سیاسی-قضایی، سازمان بازرسی محمودرضا مهرورز بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌ها، جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری و دهیاری‌ها و صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار شد.

احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور در این گردهمایی سراسری با یادآوری رویکرد علمی و تخصصی سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی، هدف از برگزاری این دوره‌های آموزشی را ارتقای سطح دانش و آگاهی بازرسان به منظور اشراف نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور عنوان کرد.

وی ادامه داد: بخش مهمی از کار سازمان بازرسی به انطباق عملکرد دستگاه‌ها با قانون برمی‌گردد ولی نکته دیگر و بخش مغفول عمل نکرده‌هایی است که جزو وظایف ذاتی و اصلی هر دستگاهی است و مغفول می‌ماند و شاید بخشی از نظارت بر حسن جریان امور به این بخش برمی‌گردد.

اسدیان راهکار از بین بردن سوءجریان را شناسایی و حذف بستر و گلوگاه فساد عنوان کرد و در بیان مصداق موضوع ورود سازمان به منظور ابطال کمیسیون توافقات شهرداری تهران را به عنوان یکی از رویه‌های بروز فساد احتمالی مورد اشاره قرار داد.

معاون سازمان بازرسی افزود: این کمیسیون حق داشت به آرای کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ ورود کرده و موضوع را با اخذ جریمه حل و فصل کند که ممکن بود مفاسدی پشت این قضیه رخ بدهد، لذا مصوبه شورای شهر که این کمیسیون را ایجاد می‌کرد با ورود سازمان بازرسی باطل شد.

این مقام قضائی با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی به دنبال شناسایی ریشه‌ها و حل اساسی مشکلات است، از ورود این سازمان به مناقصات و مزایدات شهرداری خبر داد و افزود که بر این اساس با پیگیری سازمان بازرسی و دستور شهردار تهران معاملات واسطه‌ای در شهرداری ممنوع شد.

اسدیان خاطرنشان کرد که سازمان بازرسی سیستمی شدن کلیه فرآیندها در شهرداری‌هاست تا همه مراحل از صدور پروانه ساخت تا تکمیل به صورت شفاف انجام شود.

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور افزود: باید به سراغ آموزش‌هایی که مبنای آن شناسایی بنیان‌هایی که ریشه خلاف است، برویم.

اسدیان در ادامه پیشنهاد داد یک دپارتمان و بانک اطلاعاتی شامل تمام قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و آرای وحدت رویه مربوط به شهرداری‌ها ایجاد شود تا بازرسان در سریع‌ترین زمان ممکن بتوانند با مراجعه به آن نظر و دیدگاه خود را مطرح کنند.

وی با تبیین وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور به دلیل جایگاه نظارتی که دارد، عالی‌ترین نهاد نظارتی ایران است و تنها دستگاهی است که بر همه دستگاه‌های اجرایی کشور نظارت عام دارد.

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه در دوره جدید سازمان بازرسی کل کشور بیشتر دنبال اصلاح امور و بنیان‌ها هستیم، خاطرنشان کرد: تأکید سازمان بازرسی کل کشور بر حل ریشه‌ای مبادی فساد و تخلف است و در این مسیر ممکن است سراغ اصلاح برخی قوانین نیز برویم.

اسدیان خاطرنشان کرد: باید بین تخلفات کلان و جزئی اولویت قائل شد و هم‌زمان با پرداختن به تخلفات جزئی، توجه اصلی‌مان به تخلفات کلان باشد.

وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی دنبال مچ‌گیری نیست، تصریح کرد: کار سازمان بازرسی کل کشور کمک به مدیران برای حسن جریان امور است. بنابراین نگاه مدیران دستگاه‌ها به بازرسی کل کشور باید نگاه همکاری و ارشاد باشد.

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور در پایان تأکید کرد: هرچند نگاه سازمان بازرسی به مدیران دستگاه‌ها تعاملی است اما در برابر فساد قاطع هستیم و اگر به مدیری برخوردیم که جیب خود و بیت‌المال را یکی بداند و فساد کند، حتماً با وی برخورد می‌کنیم.

در ادامه این مراسم مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و نهادهای مستقل عمومی و دولتی نقش زیادی در امنیت ملی کشور دارند و شبیه این نهادها دستگاهی نداریم که در لایه‌های مویرگی کشور حضور داشته باشند.

وی افزود: بنابراین اگر یک شهردار یا دهیار خوب کار کند و سازمان بازرسی کل کشور به این فرد کمک کرده و بستر را برای کارش آماده کند، این موجب اعتمادسازی و نهایتاً موجب بالارفتن سرمایه اجتماعی می‌شود.

جمالی نژاد با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خاکریز مطالبات مردمی هستند، خاطرنشان کرد: به همین خاطر نقش همه ما من جمله سازمان بازرسی کل کشور مهم است و باید فضا و بستر را برای خدمت آن‌ها آماده کنیم و مدام نگوییم که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دچار فساد هستند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تأکید بر اولویت پیشگیری گفت: یکی از راهکارهای پیشگیری به‌کارگیری نیروهای متعهد، متخصص، با تجربه و پاک دست در سمت‌های مدیریتی است. متأسفانه شاهدیم برخی شهردارها به‌رغم تدینی که تخصص لازم را نداشته و از ابتدایی‌ترین مسائل شهری باخبر نیستند.

در ادامه این مراسم حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر تعامل سازمان بازرسی کل کشور و شهرداری تهران گفت: ما خود را نماینده سازمان بازرسی کل کشور در شهرداری تهران می‌بینیم و از این بابت تلاش ما این است که با نگاه کارشناسی، مدیریتی و بازرسی به موضوعات بپردازیم.

وی با بیان اینکه تعارضات جدی در قانون شهرداری‌ها وجود دارد، گفت: سازمان بازرسی کل کشور کمک کند تا این تعارضات در قانون رفع شود وگرنه بسیاری از مشکلات همچنان ادامه خواهند داشت.