احداث مجتمع دانش آموزی دختران در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلفشان صبح چهارشنبه در جمع دانش آموزان خوابگاه دانش آموزی شهرستان زیرکوه، با اشاره به اینکه تا سال گذشته تنها مجتمع دانش آموزی پسران فعال در سطح کشور داشتیم، اظهار داشت: خوشبختانه مجوز احداث مجتمع های دانش آموزی دختران اخذ شده و در حال حاضر دو مجتمع دانش آموزی دختران در کشور احداث شده است.

وی ادامه داد: در استان خراسان جنوبی نیز اگر نیاز باشد مجتمع دانش آموزی دختران احداث خواهد شد.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر با بیان اینکه در جهت رفع مشکلات مجتمع ها اقدام خواهیم کرد، افزود: آموزش، محور اصلی برنامه‌های سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر است و ارتقای سطح این آموزش‌ها با تلاش کارشناسان و متخصصان محقق می‌شود.

وی بیان کرد: سال گذشته از سه دانشمند برتر دنیا یک نفر از دانش آموزان مجتمع آموزشی هلال احمر گیلان بوده است لذا این مجتمع ها می تواند فرصت مناسبی برای رسیدن به جایگاه و مقام بالا در سطح کشوری باشد.

گلفشان افزود: از خیرین و شورای اجرایی شهرستان انتظار داریم در جهت رفع مشکلات مردم منطقه و به ویژه مجتمع های دانش آموزی گام بردارند.

گفتنی است اهدای اقلام آموزشی به این دانش آموزان از دیگر برنامه های سفر رئیس سازمان جوانان هلال احمر به زیرکوه بود.