سلاجقه: به دنبال تامین جفت درنای سیبری هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وضعیت یوز ایرانی وضعیت مناسبی است. این یوز باید جنگنده شود و امیدوارم بتوانیم روزی آن را در منطقه «توران» رها کنیم چراکه هنوز دست پرورده انسان است و باید در یک شرایط طبیعی قرار بگیرد و کم کم به خصلت‌های درندگی خود برسد.

سلاجقه گفت: تک «درنای سیبری» امروز در منطقه تالاب انزلی مستقر است. ما با کشورهایی که جفت این درنا را دارند در حال گفتگو هستیم تا بتوانیم جفت او را تأمین کنیم.

وی افزود: با مکاتباتی که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم قرار است تمامی معابر حیات وحش از لحاظ توری کشی و تردد حیات وحش در دستور کار قرار بگیرد. این کار در منطقه توران در حال اجرایی شدن است.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: در مناطق حیات وحش با توجه به مسئله خشکسالی مشکل علوفه را داریم به همین دلیل حیات وحش به سمت مناطق مسکونی می‌روند که خوشبختانه برای اولین بار بحث بیمه خسارت را مصوب کردیم. باغات و اراضی مردم که در نتیجه حضور حیات وحش خسارت می‌بینند خسارت شأن پرداخت می‌شود.