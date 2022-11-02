۹۰ درصد بازداشتی های حوادث اخیر آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در حاشیه همایش بسیجیان قوه قضائیه و وزارت دادگستری درباره حادثه تروریستی شیراز و دستگیری عاملان آن گفت: برای عملیات این حادثه دونفر باهم آمده بودند که یک نفر وارد حرم شده بود و نفر دیگر جدا شده بود که شاید همه کاره نفر دوم بود که دستگیر شد. بعد از دستگیری نفر دوم با اطلاعاتی که داد، ۵ الی ۶ نفر در این خصوص که مطلع بودند دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد.

وی در پاسخ به این سوال که در اغتشاشات اخیر چند نفر دستگیر شدند؟ گفت: اطلاعی ندارم ولی بیش از ۹۰ درصد کسانی هم که دستگیر شدند بعد از ۲۴ ساعت آزاد شدند.

وی افزود: کسانی که به صورت مسلح در ناآرامی‌های اخیر دستگیر شدند، جلسات محاکمه آنها به صورت علنی منتشر و اطلاع رسانی می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه با با بیان اینکه یکی از پرسش‌های مردم از ما این است که با مفسدان و اختلاس گران چه کرده‌ایم؟ گفت: بسیاری از مطالب را نمی‌توانیم بگوییم، گاهی اوقات فردی را دستگیر می‌کنیم و در همان روز نخست با یک مصاحبه فردی که مسئولیتی هم ندارد، حکم اعدام او در اذهان عمومی صادر می‌شود. اما با بررسی پرونده می‌بینیم که هیچ مستنداتی وجود ندارد و فرض کنید پس از مدتی مجازات ۱۰ سال زندان برای این فرد صادر می‌شود و مردم با این حکم قانع نمی‌شوند لذا با انتشار خبر نادرست مردم دچار تشکیک می‌شوند.

وی درباره سامانه هوشمند ارجاع گفت: دیروز جلسه‌ای با متولیان امر داشتیم و براساس اطلاعاتی که از دادگستری‌ها داشتیم و اقداماتی که انجام دادیم به صورت نمونه در دو استان آن را پیاده و اجرایی کردیم و تصمیم داریم در کل دادگستری‌ها آن را انجام دهیم و دیگر با این سامانه یک پرونده که بلاارجاع مانده باشد نداریم.