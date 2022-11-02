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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۵۸

معاون اول قوه قضائیه:

۹۰ درصد بازداشتی های حوادث اخیر آزاد شدند

۹۰ درصد بازداشتی های حوادث اخیر آزاد شدند

معاون اول قوه قضاییه گفت: بیش از ۹۰ درصد کسانی که در حوادث اخیر دستگیر شدند بعد از ۲۴ ساعت آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در حاشیه همایش بسیجیان قوه قضائیه و وزارت دادگستری درباره حادثه تروریستی شیراز و دستگیری عاملان آن گفت: برای عملیات این حادثه دونفر باهم آمده بودند که یک نفر وارد حرم شده بود و نفر دیگر جدا شده بود که شاید همه کاره نفر دوم بود که دستگیر شد. بعد از دستگیری نفر دوم با اطلاعاتی که داد، ۵ الی ۶ نفر در این خصوص که مطلع بودند دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد.

وی در پاسخ به این سوال که در اغتشاشات اخیر چند نفر دستگیر شدند؟ گفت: اطلاعی ندارم ولی بیش از ۹۰ درصد کسانی هم که دستگیر شدند بعد از ۲۴ ساعت آزاد شدند.

وی افزود: کسانی که به صورت مسلح در ناآرامی‌های اخیر دستگیر شدند، جلسات محاکمه آنها به صورت علنی منتشر و اطلاع رسانی می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه با با بیان اینکه یکی از پرسش‌های مردم از ما این است که با مفسدان و اختلاس گران چه کرده‌ایم؟ گفت: بسیاری از مطالب را نمی‌توانیم بگوییم، گاهی اوقات فردی را دستگیر می‌کنیم و در همان روز نخست با یک مصاحبه فردی که مسئولیتی هم ندارد، حکم اعدام او در اذهان عمومی صادر می‌شود. اما با بررسی پرونده می‌بینیم که هیچ مستنداتی وجود ندارد و فرض کنید پس از مدتی مجازات ۱۰ سال زندان برای این فرد صادر می‌شود و مردم با این حکم قانع نمی‌شوند لذا با انتشار خبر نادرست مردم دچار تشکیک می‌شوند.

وی درباره سامانه هوشمند ارجاع گفت: دیروز جلسه‌ای با متولیان امر داشتیم و براساس اطلاعاتی که از دادگستری‌ها داشتیم و اقداماتی که انجام دادیم به صورت نمونه در دو استان آن را پیاده و اجرایی کردیم و تصمیم داریم در کل دادگستری‌ها آن را انجام دهیم و دیگر با این سامانه یک پرونده که بلاارجاع مانده باشد نداریم.

کد مطلب 5622872

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      2 0
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      خیلی ممنون پس منتظر حادثه دیگه ای باشید جماعت ساده.
    • ناشناس IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      2 0
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      بیچاره نیروی انتظامی از جان مایع می زارن آشوبگران دستگیر می کنند داخل دادگاه نرفته آزاد می شوند برای دزدها هم همینطوری هست عواقبش هم معلومه هرسال اعتراض و اغتشاش و هر روز دزدی خواهشا برید از آمریکا و اروپا یاد بگیرید
    • جمشید IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      1 0
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      مسیولان باید از ‌‌.قهرمان سازی .‌‌اغتشاشگران‌‌ . پرهیز کنند... پخش تصاویر بازداشت و یا محاکمه علنی آنان سبب اعتبار و تبلیغ ..و تشدید جو ناامنی‌ها و قهرمان سازی آنان میشود..این اشتباهی بزرگ و نشانه عدم شناخت از روحیه و انگیزه و شخصیت جامعه اغتشاشگران است.
      • صالح GB ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
        0 0
        بیچاره نیروهای امنیتی از جان خود گذشتند و دهها شهید دادند که جلوی قتل و عام مردم توسط این ارازل وحشی را بگیرند . وقتی از آمار دستگیر شدگان خبر نداری چطور حساب کردی که نود درصد آزاد شدند ؟؟؟ کجاست آن عدل علی که دست متجاوز به بیت المال را از بازو قطع میکرد و عاملان قتل و عام مردم را گردن میزد .
    • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      0 0
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      سلام شما قوه قهریه نظام هستید چرا جای دولت وهمه صحبت می کنید اگردهه 60باهمه مشکلات امنیت فراهم شد بخاطر اجرای قوانین درست بود اما الان شما مسئولان قوه قوانینی به نفع متهمان وضع می کنید چرا؟؟؟؟!ارزشها درحال ازبین رفتن است
    • حسین IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام شما قوه قهریه نظام هستید چرا جای دولت وهمه صحبت می کنید اگردهه 60باهمه مشکلات امنیت فراهم شد بخاطر اجرای قوانین درست بود اما الان شما مسئولان قوه قوانینی به نفع متهمان وضع می کنید چرا؟؟؟؟!ارزشها درحال ازبین رفتن است

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