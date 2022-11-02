بازگشت بورس از منفی ۱۰۰۰ واحدی به مثبت ۳۰۰۰ واحدی

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در ابتدای معاملات امروز که با ریزش بیش از ۱۰۰۰ واحدی مواجه شده بود در انتهای معاملات با صعود ۳۰۰۰ واحدی به معاملات امروز پایان داد.

ارزش صف‌های خرید ۱۳۸ میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی ۲۳ میلیارد تومان افزایش داشته و ارزش صف‌های فروش با کاهش ۴۱ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۱۰۳ میلیارد تومان قرار دارد.

ارزش معاملات خرد ۲,۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به دیروز با کاهش ۲۰۰ میلیارد تومانی مواجه است، ارزش معاملات خرد فعلاً پایین بوده و بازار برای رشد به محدوده‌های بالا به ارزش معاملات بیشتری نیاز دارد. ۳۳۷ میلیارد تومان درمعاملات امروز خرید حقوقی‌ها بوده و ۵۹ نماد در ناحیه صف خرید و ۴۳ نماد نیز درمحدوده صف فروش قرار داشتند. به غیر از نمادهای صف خرید و صف فروش، ۲۹۶ نماد مثبت و ۲۳۰ نماد نیز در معاملات امروز منفی بودند.