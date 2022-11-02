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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۶

نبش خیابان سیزدهم؛

بازگشت بورس از منفی ۱۰۰۰ واحدی به مثبت ۳۰۰۰ واحدی

بازگشت بورس از منفی ۱۰۰۰ واحدی به مثبت ۳۰۰۰ واحدی

شاخص کل که امروز بیش از ۱۰۰۰ واحد در ابتدای معاملات ریزش کرده بود در انتهای معاملات با صعود ۳۰۰۰ واحدی مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در ابتدای معاملات امروز که با ریزش بیش از ۱۰۰۰ واحدی مواجه شده بود در انتهای معاملات با صعود ۳۰۰۰ واحدی به معاملات امروز پایان داد.

ارزش صف‌های خرید ۱۳۸ میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی ۲۳ میلیارد تومان افزایش داشته و ارزش صف‌های فروش با کاهش ۴۱ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۱۰۳ میلیارد تومان قرار دارد.

ارزش معاملات خرد ۲,۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به دیروز با کاهش ۲۰۰ میلیارد تومانی مواجه است، ارزش معاملات خرد فعلاً پایین بوده و بازار برای رشد به محدوده‌های بالا به ارزش معاملات بیشتری نیاز دارد. ۳۳۷ میلیارد تومان درمعاملات امروز خرید حقوقی‌ها بوده و ۵۹ نماد در ناحیه صف خرید و ۴۳ نماد نیز درمحدوده صف فروش قرار داشتند. به غیر از نمادهای صف خرید و صف فروش، ۲۹۶ نماد مثبت و ۲۳۰ نماد نیز در معاملات امروز منفی بودند.

کد مطلب 5622888

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    نظرات

    • mohammad IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بر دروغگو لعنت دست بردارید از این کارها تون تاکی میخواید خون مردم رو تو شیشه کنید
    • mohammad IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بر دروغگو لعنت دست بردارید از این کارها تون تاکی میخواید خون مردم رو تو شیشه کنید

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