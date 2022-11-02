تیک تاک در یک قدمی فیلتر در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکسیوس، CFIUS در حقیقت یک کمیته بین سازمانی است که معاملات شرکت های خارجی را از لحاظ امنیت ملی بررسی می کند.

«برندان کار»، عضو کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا در این باره گفت: تصور می کنم در خصوص تیک تاک تنها راه پیش رو ممنوعیت پلتفرم است.

این شدیدترین لحنی است که کار تاکنون برای انجام اقدامی علیه تیک تاک به کار گرفته است.

این درحالی است که تیک تاک بیش از ۲۰۰ میلیون بار در آمریکا دانلود شده و به یک پلتفرم محبوب در سراسر جهان تبدیل شده است.

البته باید اشاره کرد کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا به طور مستقیم نمی تواند برای تیک تاک قانون وضع کند. اما پیش از این و پس از ابراز نگرانی کار، درباره شرکت های مخابراتی چینی اقداماتی انجام داده بود.

در حال حاضر تیک تاک مشغول مذاکره شورای سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا(CFIUS) است. هدف از مذاکرات تیک تاک با CFIUS نیز مشخص شدن آن است که آیا می توان پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو را از شرکت مادر چینی ByteDance جدا و به یک شرکت آمریکایی واگذار گرد تا در خاک این کشور فعال بماند یا خیر.

نیویورک تایمز در ماه سپتامبر در گزارشی فاش کرده بود قرار است در این زمینه معامله انجام شود اما هنوز نهایی نشده و لیزا موناکو یکی از مقامات وزارت دادگستری آمریکا بیم آن دارد که چنین معامله ای مانع محکمی در مقابل نفوذ چین فراهم نمی کند.