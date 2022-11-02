به‌گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه ارتباطات فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های غنی گردشگری جهان اسلام به‌ویژه جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و مذهبی، تفاهم‌نامه همکاری‌های بین‌المللی گردشگری و فرهنگی توسط سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و کریم نجفی برزگر دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام به امضا رسید.

براساس این تفاهم‌نامه، بازاریابی و برندسازی علمی گردشگری به‌منظور تعمیق ارتباطات فرهنگی با جمعیت بیش از ۱.۶ میلیاردی مسلمانان جهان و توانمندسازی اقتصادی کشورهای اسلامی و ارائه خدمات و تسهیلات مناسب مبتنی بر رویکرد گردشگری خلاق، بنیان همکاری‌های بین‌المللی مشترک خواهد بود.

در این رویداد همچنین برگزاری نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام به‌منظور ایجاد شناخت کشورهای سازمان همکاری اسلامی از ظرفیت‌ها و امکانات گردشگری، ارائه آموزش‌های مجازی و ایجاد زیرساخت‌های فناورانه مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مشارکت در راه‌اندازی نشریه الکترونیک گردشگری به زبان‌های بین‌المللی و برگزاری رویدادها و کمیته‌های کاری مورد توافق قرار گرفت.

شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام یکی از شبکه‌های وابسته به «کامستک» کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران میزبانی از آن را بر عهده دارد. این شبکه پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی در بستر مجازی فناوری اطلاعات به‌شمار می‌آید که با هدف تحقق عدالت در عرصه دانش و اندیشه و تعمیق و تثبیت آموخته‌ها و توانمندسازی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی دانشجویان، اساتید، دانشگاه‌ها و نخبگان جهان اسلام فعالیت می‌کند.