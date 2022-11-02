  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۰۱

امضای تفاهم‌نامه بین میراث‌ فرهنگی و شبکه دانشگاه‌های مجازی

امضای تفاهم‌نامه بین میراث‌ فرهنگی و شبکه دانشگاه‌های مجازی

با هدف توسعه ارتباطات فرهنگی ایران و کشورهای اسلامی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران و شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام منعقد شد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه ارتباطات فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های غنی گردشگری جهان اسلام به‌ویژه جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و مذهبی، تفاهم‌نامه همکاری‌های بین‌المللی گردشگری و فرهنگی توسط سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و کریم نجفی برزگر دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام به امضا رسید.

براساس این تفاهم‌نامه، بازاریابی و برندسازی علمی گردشگری به‌منظور تعمیق ارتباطات فرهنگی با جمعیت بیش از ۱.۶ میلیاردی مسلمانان جهان و توانمندسازی اقتصادی کشورهای اسلامی و ارائه خدمات و تسهیلات مناسب مبتنی بر رویکرد گردشگری خلاق، بنیان همکاری‌های بین‌المللی مشترک خواهد بود.

در این رویداد همچنین برگزاری نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام به‌منظور ایجاد شناخت کشورهای سازمان همکاری اسلامی از ظرفیت‌ها و امکانات گردشگری، ارائه آموزش‌های مجازی و ایجاد زیرساخت‌های فناورانه مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مشارکت در راه‌اندازی نشریه الکترونیک گردشگری به زبان‌های بین‌المللی و برگزاری رویدادها و کمیته‌های کاری مورد توافق قرار گرفت.

شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام یکی از شبکه‌های وابسته به «کامستک» کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران میزبانی از آن را بر عهده دارد. این شبکه پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی در بستر مجازی فناوری اطلاعات به‌شمار می‌آید که با هدف تحقق عدالت در عرصه دانش و اندیشه و تعمیق و تثبیت آموخته‌ها و توانمندسازی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی دانشجویان، اساتید، دانشگاه‌ها و نخبگان جهان اسلام فعالیت می‌کند.

کد مطلب 5622999
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها