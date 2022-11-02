به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، علیرضا سلیمانی سرمربی پیشین تیم ملی کاراته به عنوان سرمربی جدید تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان ایران انتخاب شد.

سلیمانی پس از این انتخاب اظهار داشت: امروز جلسه‌ای را با طباطبایی رییس فدراسیون برگزار کردم. فدراسیون از مدتها قبل خواهان همکاری با بنده بود اما این شرایط تا به امروز مهیا نشده بود. در جلسه امروز موارد متعدد درباره وضعیت کاراته ایران و شرایط تیم‌های پایه مطرح شد و در نهایت به توافق رسیدیم تا پایان مسابقات دوره بعدی قهرمانی آسیا در خدمت کاراته ایران باشم.

وی افزود: در این جلسه رضا میدانرو، مهدی جعفری، موسی گنج زاده و وکیلی (بدنساز) را به عنوان همکاران خود به فدراسیون کاراته معرفی کرده‌ام. ان شاءالله برنامه زمان بندی آغاز اردوها را نیز به زودی اعلام خواهیم کرد.

سلیمانی ادامه داد: یک تیم زمانی موفق می‌شود که فن، نظم و اتحاد در کنار یکدیگر باشند. ان شاءالله تمام ارکان فدراسیون، مربیان تیم ملی و ورزشکاران دست به دست هم بدهند تا بهترین نتایج برای کاراته ایران رقم بخورد.

سرمربی تیم‌های نوجوانان و جوانان ایران در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان بهترین عملکرد را داشته باشیم منتها در زمان کوتاه نباید انتظار معجزه داشت. خدمت اعضای محترم کاراته ایران عرض می‌کنم که کار اصلی ما بعد از این مسابقات آغاز خواهد شد.