واکنش میقاتی به تهدید نتانیاهو برای لغو توافق ترسیم مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان تاکید کرد که توافق ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی حتی با پیروز شدن بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی نیز ادامه خواهد داشت.

میقاتی گفت که تضمین‌های امریکا بدان معناست که لبنان از احتمال لغو توافق ترسیم مرزهای دریایی در صورت پیروزی نتانیاهو در انتخابات نمی‌هراسد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه تهدید به لغو توافق ترسیم مرزهای دریایی که آن را «توافق برای تسلیمی دیگر» خوانده بود، کرد.

وی تهدید کرده بود: با آن همانند توافق اسلو برخورد خواهم کرد.