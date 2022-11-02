به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عباسی نامی ضمن گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: متروی تهران از ابتدا تا پایان مراسم در روز جمعه ۱۳ آبان ماه، با حداکثر ظرفیت آماده ارائه خدمات به شرکت کنندگان در راهپیمایی است.

وی با اشاره به اینکه ایستگاه طالقانی در خط یک متروی تهران به عنوان ایستگاه مجاور در مسیر مراسم روز ۱۳ آبان قرار دارد، افزود: به منظور تسهیل در تردد شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی، سرفاصله حرکت قطارها در خط یک از ۷ به ۵ دقیقه کاهش می‌یابد.

سرپرست شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه همچنین از کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خط سه از ۱۰ به ۷ دقیقه خبر داد و تصریح کرد: در صورت نیاز نسبت به اعزام قطارهای فوق العاده نیز اقدام خواهد شد.

نامی با بیان اینکه مسیر راهپیمایی تا دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه ادامه دارد گفت: شهروندان و شرکت کنندگان در نماز جمعه می‌توانند پس از پایان مراسم از ایستگاه انقلاب اسلامی در خط چهار برای سفر به مقاصد خود استفاده کنند.