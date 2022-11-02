دریافت 15 MB

کد مطلب 5623173
  1. فیلم
  2. استان ها
۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۴۸

اجتماع دانش‌آموزان شیرازی در حرم شاه‌چراغ

اجتماع دانش‌آموزان شیرازی در حرم شاه‌چراغ

در این فیلم اجتماع دانش‌آموزان شیرازی در حرم شاه‌چراغ را مشاهده می‌نمایید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید