دریافت 15 MB کد مطلب 5623173 https://mehrnews.com/xYP2F ۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۴۸ کد مطلب 5623173 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۴۸ اجتماع دانشآموزان شیرازی در حرم شاهچراغ در این فیلم اجتماع دانشآموزان شیرازی در حرم شاهچراغ را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط دیدار خانواده شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ با رهبر انقلاب اجتماع بزرگ «همکلاسی شهیدم» در شیراز برخورد قاطع با عاملان حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ(ع) نماهنگ «منم یک آرشامم، منم علی اصغر» با نوای ابوذر روحی شهید نخبه حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) جزئیات جدید وزیراطلاعات ازبازداشت عاملدوم حمله تروریستی شاهچراغ برچسبها شاهچراغ (ع) حادثه تروریستی شاه چراغ دانش آموزان
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