آغاز ثبت نام جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف شعبانی از آغاز ثبت نام سی و چهارمین جشنواره امتنان از نخبگان کارگر، گروه‌های کار و واحدهای نمونه در استان همدان خبر داد.

وی با بیان این مطلب افزود: در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ خلاقیت و نوآوری، ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش؛ تجلیل از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای اقتصادی نمونه این جشنواره برگزار خواهد شد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در سالی که با شعار «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» مزین شده‌است، با رویکرد شناسایی، الگوسازی از نیروی مبدع، مبتکر و نخبه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و همچنین تبیین رویکردهای فرهنگی اجتماعی دولت مردمی در حمایت از بنگاه‌های تولیدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی هدف‌گذاری خواهیم داشت.

وی افزود: انگیزه‌بخشی، اعتمادآفرینی و ترویج حاکمیت روح صداقت و همدلی در کار و تلاش از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

شعبانی گفت: جشنواره امتنان از کارگران در بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی برگزار می‌شود، ارائه شیوه های نوین در کار شامل بهبود مصرف انرژی و تولید، کاهش ضایعات و زمان تولید، افزایش بهره‌وری، اختراع و ابتکار شامل ساخت قطعه، دستگاه یا اصلاح فرآیند تولید، راه اندازی خط تولید جدید، مهندسی معکوس در انتقال و بومی سازی دانش و فناوری، افزایش بهره وری و کیفیت نسبت به نمونه های داخلی و خارجی از جمله شاخص های کارگران و گروه های کار و واحدهای نمونه است که در جشنواره مد نظر قرار می گیرد.

وی در پایان افزود: جامعه هدف می‌توانند برای شرکت در این جشنواره از ۱۰ آبان لغایت یکم آذرماه با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی https://emtenan.mcls.gov.ir ضمن کسب اطلاعات بیشتر نسبت به ثبت مشخصات و بارگذاری مدارک و مستندات لازم اقدام کنند.