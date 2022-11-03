وزیر صمت به بهار و کبودراهنگ می آید

فتح اله توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، نشست با فعالین صنعتی، حضور در شهرستان بهار و کبودراهنگ، بازدید از شهرک های صنعتی شهرستان و ظرفیت کارگاه های تولیدی روستاهای لتگاه، ویان و کردآباد و معادن از برنامه های این سفر یک روزه خواهد بود.

وی ادامه داد: جوانان شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ با وجود تمامی مشکلات با اراده آهنین وارد عرصه کارآفرینی و تولید شده اند.

توسلی از مسئولین خواست ضمن فراهم کردن زمینه‌های حضور این جوانان در عرصه‌های مختلف در رفع موانع موجود نیز تلاش مضاعف داشته باشند.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی حمایت از کارآفرین‌ها را وظیفه مسئولین خواند و اظهارکرد: در این زمینه از هیچ کمکی نباید فروگذاشت.

توسلی عنوان کرد: یکی از مشکلات مهم تولید کنندگان کمبود سرمایه در گردش است و مسئولین باید در این خصوص فکری کنند.

وی با بیان اینکه رضا فاطمی امین برای بررسی وضعیت صنعتی استان و بازدید از واحدهای صنعتی به حوزه انتخابیه سفر خواهد کرد، افزود: بازدید از شهرک‌های صنعتی بهار و لالجین و کارگاه های تولیدی درروستای لتگاه از برنامه های حضور وزیر درشهرستان بهار است.

توسلی همچنین گفت: حضور در ناحیه های صنعتی شیرین سو و اورقین و بازدید از کارگاه های تولید پوشاک در دو روستای کرد اباد و ویان برنامه سفر وزیر به شهرستان کبودراهنگ خواهند بود.

لازم به ذکر است که ناحیه صنعتی شیرین سو با پیگیری های توسلی، نماینده بهار و کبودراهنگ در مجلس فعال شده و تاکنون با اعتبار ۷۰ میلیون تومان پست برق این ناحیه اجرا شده است.